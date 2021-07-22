Алтайский край вошёл в тройку регионов с лучшими мусорными площадками

Алтайский край включили в тройку регионов с наиболее чистыми площадками, на которых установлены мусорные контейнеры. К таким выводам пришли эксперты тематического направления ОНФ "Экология".

"Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках, – отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган. – Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация – в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области".

В общей сложности эксперты обследовали 106,5 тысячи контейнерных площадок во всех регионах страны. Исследование проводилось с января по май 2021 года.

Напомним, Алтайский край занял пятое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зелёный патруль" по итогам весны 2021 года.

При этом три сибирских региона оказались в тройке худших. Красноярский край занял 83-е место, а Омская и Иркутская области расположились на 84-й и 85-й строчках соответственно.