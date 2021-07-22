Алтайский край вошёл в тройку регионов с лучшими мусорными площадками

Алтайский край включили в тройку регионов с наиболее чистыми площадками, на которых установлены мусорные контейнеры. К таким выводам пришли эксперты тематического направления ОНФ "Экология".
"Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках, – отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган. – Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация – в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области".
В общей сложности эксперты обследовали 106,5 тысячи контейнерных площадок во всех регионах страны. Исследование проводилось с января по май 2021 года.
Напомним, Алтайский край занял пятое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зелёный патруль" по итогам весны 2021 года.
При этом три сибирских региона оказались в тройке худших. Красноярский край занял 83-е место, а Омская и Иркутская области расположились на 84-й и 85-й строчках соответственно.
Комментарии
Вроде бы сегодня не первое апреля. о каком раздельном сборе идет речь, где эти чистые мусорные площадки? Бункеры стоят по всему городу и пригороду, куда валят всё подряд.
Одна площадка в одном доме это ещё не Алтайский край. А сёла, с приходом мусорного налога, вообще засрали.
Если мы лучшие, то даже не могу представить, а что представляют худшие?
Сто пудов Москву и её область по блату в рейтинге на первые места поставили.
Сто пудов Москву и её область по блату в рейтинге на первые места поставили.
ога. папик проплатил
Удивительно.
Рейтинг на результатах опроса. В опросе участвовали чиновники, которых у нас просто тьма. Отсюда и результат.
Вот ситуация у соседей в Республике Алтай.
"Рябова Путину".
"Провал мусорной реформы в Республике Алтай"
Да я недавно в Москве был, знаете какой там раздельный сбор мусора?
Стоят корзинки для шпаргалок, а весь пластик и банки на центральных скверах валяются, тонны мусора.
Ну какие первые места?
А в Горном там горы, там нормально.
Так, как забугорные рейтинговые агентства, только себе насчитывают.
Да ну? В Бийске на площадки сбора мусора без слез не взглянешь, особенно муниципальные. Разбитые, помятые, переполненные баки на самых видных местах вдоль проезжей части. Жуткая антисанитария.
Южный на Белинского выезд на Змеиногский тракт. Идеальный порядок.
Простые контейнеры и отдельно под пластик. Уже несколько лет.