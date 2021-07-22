Победителей престижного конкурса "Мисс и Мистер Алтай 2021" выбрали в Барнауле

Финалистов конкурса красоты "Мисс и Мистер Алтай 2021" выбрали в Барнауле 11 июля в банкетном комплексе "Времена года". Организатором мероприятия стало Модельное агентство Татьяны Жилиной.

За победу и главный титул боролись семь девушек и восемь парней. Они показали себя в дефиле, каждый участник был по-своему уникален, и не один творческий номер не остался без восторженных оваций.

"Мисс Алтай" стала Полина Вдовина. Второе место – у Марины Толстопятовой, третье – у Татьяны Иваниной. В финале главного краевого конкурса "Мистер Алтай 2021" главный титул завоевал Михаил Варнаков. Он будет представлять наш край в финале "Мистер Россия".



