Победителей престижного конкурса "Мисс и Мистер Алтай 2021" выбрали в Барнауле

Финалистов конкурса красоты "Мисс и Мистер Алтай 2021" выбрали в Барнауле 11 июля в банкетном комплексе "Времена года". Организатором мероприятия стало Модельное агентство Татьяны Жилиной.
За победу и главный титул боролись семь девушек и восемь парней. Они показали себя в дефиле, каждый участник был по-своему уникален, и не один творческий номер не остался без восторженных оваций.
"Мисс Алтай" стала Полина Вдовина. Второе место – у Марины Толстопятовой, третье – у Татьяны Иваниной. В финале главного краевого конкурса "Мистер Алтай 2021" главный титул завоевал Михаил Варнаков. Он будет представлять наш край в финале "Мистер Россия".
Комментарии
Я так понимаю, красивые люди по конкурсам красоты не ходят... или это у агентства такой хороший отбор моделей
это же юморестический конкурс? ну чисто поржать, да?
Они представят наш регион в финале в Москве
Жилина, не позорь наш регион этими страшилами!!!! Устрой их всех на работу! Пусть флаеры или рекламки раздают на улицах.
мужиков в колхоз и дать вилы.
Жуть какая...
Ребят)))))) Чтобы ответить на все ваши вопросы, посмотрите внимательнее фотографию №3, где участница дарит торт членам жюри.
Перед Жилиной стоит кола с... почти опустошённой бутылочкой коньячка))) Как собственно и всегда Жилина напивается на своих т.н. "конкурсах".
Но сейчас степень её алкоголизма вышла на новый уровень) ей даже не надо уже прятаться)
все победители и призеры лютые мажоры из состоятельных семей из которых Жилина, годами тянет бабло, вот такой вот развод или бизнес по - жилински, еще есть такая же Баева.................
23.07.2021 09:28
Читатель
Точняк!!!
А я даже и не обратил внимание.
Вот даже как)))
Хочу Жилину!