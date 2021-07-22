До конца 2022 года в Алтайском крае к природному газу подключат более 100 тысяч домовладений. Всего по России голубое топливо к этому сроку получат около 4 млн хозяйств. Тему, связанную с газификацией населённых пунктов в регионе, обсудили 22 июля губернатор края Виктор Томенко и первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В настоящее время в Алтайском крае газифицировано 140 населённых пунктов в 86 муниципалитетах. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации составляет 16,14%. По словам Виктора Томенко, для комфортного проживания в условиях Сибири и ярко выраженного сельского уклада жизни этого недостаточно. В рамках соглашения с "Газпромом", рассчитанного до 2025 года, в строительство магистрального и межпоселковых газопроводов будет вложено более 55 млрд рублей. В частности предусмотрено строительство газопроводов до Рубцовска и Славгорода, а также проектирование и строительство девяти межпоселковых газопроводов до 21 населённого пункта. Также будет газифицировано порядка 3000 домов. В то же время в рамках программы догазификации ещё к 103 тысячам домовладений будет подведён газ. Таким образом, к концу 2022 года уровень газификации региона будет увеличен до 26%.

Виктор Томенко напомнил, что программа догазификации подразумевает бесплатное подведение природного газа непосредственно до границ земельных участков. Речь идёт о тех газифицированных населённых пунктах, где природный газ к домам не подведён, к примеру, из-за неготовности внутрипоселковых сетей или самих жителей и т. д.

По словам зампредседателя правительства края Александра Климина, на первом этапе предполагается газифицировать домовладения, расположенные на расстоянии менее 200 м от газораспределительных сетей. На территории края таких домовладений порядка 11 тысяч. Губернатор обратил внимание на важность организации подачи заявок населением на участие в программе догазификации. К этой работе должны быть подключены органы местного самоуправления. Сейчас, по информации руководителя ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Романа Правдина, подано около 1000 заявок.

Андрей Турчак отметил, что необходимо также проработать вопрос об оказании помощи ряду льготников в подведении природного газа непосредственно к домовладениям, закупке оборудования. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные и т. д. В 30 регионах страны такие решения приняты. Андрей Турчак рекомендовал учесть этот опыт и в Алтайском крае, исходя из возможностей регионального бюджета. По его словам, сейчас важно составить списки льготных категорий. Как пояснил председатель АКЗС Александр Романенко, такие списки уже есть. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении помощи из краевого бюджета некоторым льготным категориям на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы "до забора" будут проводить без привлечения средств населения.