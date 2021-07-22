В Алтайском крае началась аномально жаркая шестидневка

Алтайский край ближайшие дни будет под властью аномальной жары. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, этот период начался с сегодняшнего дня.

До 27 июля в регионе сохранится жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C и выше.

Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека.

"При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца, – уточнили спасатели. – Каковы симптомы перегревания? Покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможно, даже потеря сознания и остановка дыхания и сердца".

Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.