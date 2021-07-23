Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет

В управлении ФНС России по Алтайскому краю сообщили о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий. В неё входят правоохранительные органы и территориальное подразделение Роспотребнадзора.

Основная цель группы – выявить места продажи нелегальной табачной продукции и привлечь виновных к ответственности.

Налоговая служба просит граждан, знающих о местах нелегальной продажи табака или торговли сигаретами без контрольно-кассовой техники, сообщить об этом по телефону (3852) 29-73-85. Также можно направить электронное письмо в региональное управление через сервис "Обратиться в ФНС России". По возможности укажите свои данные – это поможет сделать работу группы более эффективной.

Добавим, что торговля нелегальными сигаретами наносит ущерб государству, бизнесу и обществу в целом. Эксперты оценивают долю контрабанды и фальсификации в стране на уровне около 15% от рынка. Государство теряет значительную долю табачных акцизов, а эти средства могли бы быть направлены на решение социальных проблем.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".