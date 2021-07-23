Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет

В управлении ФНС России по Алтайскому краю сообщили о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий. В неё входят правоохранительные органы и территориальное подразделение Роспотребнадзора.
Основная цель группы – выявить места продажи нелегальной табачной продукции и привлечь виновных к ответственности.
Налоговая служба просит граждан, знающих о местах нелегальной продажи табака или торговли сигаретами без контрольно-кассовой техники, сообщить об этом по телефону (3852) 29-73-85. Также можно направить электронное письмо в региональное управление через сервис "Обратиться в ФНС России". По возможности укажите свои данные – это поможет сделать работу группы более эффективной.
Добавим, что торговля нелегальными сигаретами наносит ущерб государству, бизнесу и обществу в целом. Эксперты оценивают долю контрабанды и фальсификации в стране на уровне около 15% от рынка. Государство теряет значительную долю табачных акцизов, а эти средства могли бы быть направлены на решение социальных проблем.
Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
Комментарии
На это способны только нынешние молодогвардейцы
А какой мне интерес сообщать? Ну пусть налоговики со мной делятся хотя бы 70 на 30 отжатым, я буду сообщать.
эти средства могли бы быть направлены на решение социальных проблем ))))
Наградят бочкой варенья и ящиком печенья!
бочкой варенья и ящиком печенья
шоб ожирение и диабет вылез
Мы не стукачи!!! Потому и живем в дерьме, еще и гордимся этим.
23.07.2021 11:47
- гость -
Вы мелкие кляузники сдаете мелочь, а все остальное процветает. И потом ходите удивляетесь золотым унитазам.
23.07.2021 11:47
- гость -
в дерьме мы живем по другим причинам.
Знаю, но не сообщу. Зачем мне сдавать точки где нормальные сигареты стоят 50р при минимальной в машке 108? На 58р я лучше детям мороженное куплю.
Мужик продавал сигареты ГДР за 50 рублей, 4 пачки продал за 30 минут.
Можно табак посадить на огороде, чем платить 100 за бумагу, пропитанную никотином.
23.07.2021 11:56
- гость -
а мог бросить курить и купить на 108 рублей чего то вкусного....
Вопрос - а почему налоговая борется не против курения в принципе, а всего лишь против нелегальных сигарет? Что, нелегальные сиги - отрава, а легальные офигенно полезны?
23.07.2021 12:12
- гость -
Рыба гниет с головы. Все знают, кто пальму ввозит в Россию и никто ничего не делает.
Сделайте налоги адекватные в стране, а потом просите. А пока сосите.
23.07.2021 12:12
- гость -
Потому что налоговая не минздрав.
По возможности укажите свои данные – это поможет сделать работу группы более эффективной.
Как мои данные помогут их работе?
12:27
Твои данные и так известны. Ты у нас иммуноглобулин.
Но это не точно, просто я так думаю.
остановка Рабочая на стороне Ярче
Борются с курением, потому что к курильщикам коронавирус не липнет.
23.07.2021 13:12
- гость -
ну , да есть такая фигня, не липнет
Повышение акцизов и, как ни парадоксально, борьба с курением привели к развитию теневого рынка табака, т.к это выгодно стало. Ничему жизнь не учит: было во времена сухого закона. В итоге имеем: черный рынок с черным налом, развитие коррупции и ОПГ, снижение доходов от акцизных сборов (чуть ли не основная прибыть гос-ва)
Огласите весь список пожалуйста,а с паленкой водкой будете бороться