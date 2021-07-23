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Жителей Алтая просят сообщать о местах нелегальной продажи сигарет

, ИА "Амител"
Налоговая служба начала борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В управлении ФНС России по Алтайскому краю сообщили о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий. В неё входят правоохранительные органы и территориальное подразделение Роспотребнадзора. 

Основная цель группы –  выявить места продажи нелегальной табачной продукции и привлечь виновных к ответственности.

Налоговая служба просит граждан, знающих о местах нелегальной продажи табака или торговли сигаретами без контрольно-кассовой техники, сообщить об этом по телефону (3852) 29-73-85. Также можно направить электронное письмо в региональное управление через сервис "Обратиться в ФНС России". По возможности укажите свои данные – это поможет сделать работу группы более эффективной.

Добавим, что торговля нелегальными сигаретами наносит ущерб государству, бизнесу и обществу в целом. Эксперты оценивают долю контрабанды и фальсификации в стране на уровне около 15% от рынка. Государство теряет значительную долю табачных акцизов, а эти средства могли бы быть направлены на решение социальных проблем.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

 

 

 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.07.2021 11:10
- гость -

На это способны только нынешние молодогвардейцы

23.07.2021 11:13
- гость -

А какой мне интерес сообщать? Ну пусть налоговики со мной делятся хотя бы 70 на 30 отжатым, я буду сообщать.

23.07.2021 11:14
- гость -

эти средства могли бы быть направлены на решение социальных проблем ))))

23.07.2021 11:29
Сергей

Наградят бочкой варенья и ящиком печенья!

23.07.2021 11:39
- гость -

бочкой варенья и ящиком печенья

шоб ожирение и диабет вылез

23.07.2021 11:47
- гость -

Мы не стукачи!!! Потому и живем в дерьме, еще и гордимся этим.

23.07.2021 11:51
- гость -

23.07.2021 11:47
- гость -
Вы мелкие кляузники сдаете мелочь, а все остальное процветает. И потом ходите удивляетесь золотым унитазам.

23.07.2021 11:51
Гость

23.07.2021 11:47
- гость -
в дерьме мы живем по другим причинам.

23.07.2021 11:56
- гость -

Знаю, но не сообщу. Зачем мне сдавать точки где нормальные сигареты стоят 50р при минимальной в машке 108? На 58р я лучше детям мороженное куплю.

23.07.2021 11:56
- гость -

Мужик продавал сигареты ГДР за 50 рублей, 4 пачки продал за 30 минут.

23.07.2021 11:59
- гость -

Можно табак посадить на огороде, чем платить 100 за бумагу, пропитанную никотином.

23.07.2021 12:00
Агрессивная Реальность

23.07.2021 11:56
- гость -
а мог бросить курить и купить на 108 рублей чего то вкусного....

23.07.2021 12:12
- гость -

Вопрос - а почему налоговая борется не против курения в принципе, а всего лишь против нелегальных сигарет? Что, нелегальные сиги - отрава, а легальные офигенно полезны?

23.07.2021 12:15
- гость -

23.07.2021 12:12
- гость -

Рыба гниет с головы. Все знают, кто пальму ввозит в Россию и никто ничего не делает.

23.07.2021 12:17
Харя треснет

Сделайте налоги адекватные в стране, а потом просите. А пока сосите.

23.07.2021 12:25
- гость -

23.07.2021 12:12
- гость -
Потому что налоговая не минздрав.

23.07.2021 12:27
Павлик Морозов

По возможности укажите свои данные – это поможет сделать работу группы более эффективной.
Как мои данные помогут их работе?

23.07.2021 12:45
Лёха

12:27
Твои данные и так известны. Ты у нас иммуноглобулин.
Но это не точно, просто я так думаю.

23.07.2021 12:50
да пожайлуйста - пишите

остановка Рабочая на стороне Ярче

23.07.2021 13:12
- гость -

Борются с курением, потому что к курильщикам коронавирус не липнет.

23.07.2021 13:15
- гость -


23.07.2021 13:12
- гость -

ну , да есть такая фигня, не липнет

23.07.2021 13:39
- гость -

Повышение акцизов и, как ни парадоксально, борьба с курением привели к развитию теневого рынка табака, т.к это выгодно стало. Ничему жизнь не учит: было во времена сухого закона. В итоге имеем: черный рынок с черным налом, развитие коррупции и ОПГ, снижение доходов от акцизных сборов (чуть ли не основная прибыть гос-ва)

23.07.2021 18:00
- гость -

Огласите весь список пожалуйста,а с паленкой водкой будете бороться

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