Рубль занял предпоследнее место в "индексе бигмака". Чтобы уравнять стоимость гамбургера из "Макдональдса", курс доллара должен составлять 29,91 рубля, подсчитали эксперты The Economist.

"Индекс бигмака" представляет собой сравнение цены гамбургера в различных странах. На основе этих данных эксперты вычисляют справедливую стоимость доллара США из гипотезы, что бургер должен стоить одинаково в разных странах.

Согласно июльскому исследованию, стоимость бигмака в России составляет 169 рублей, тогда как в США – 5,65 доллара. Таким образом, чтобы уравнять стоимость с фактическим обменным курсом, необходимо поднять курс рубля на 59,9%. Полгода назад показатель составлял 68%.

Сильнее занижен оказался лишь ливанский фунт. Его "недооценка" составляет 70,2%.