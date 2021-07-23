В ГИБДД рассказали подробности жёсткого ДТП с Lexus в Барнауле

32-летний водитель Lexus LS600 пострадал в аварии на улице Малахова в районе дома № 81в. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22" со ссылкой на информацию Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, водитель превысил скорость, в результате чего потерял контроль над автомобилем и протаранил металлическое ограждение. По инерции иномарка также протаранила две опоры ЛЭП и две стойки дорожных знаков.
Элементы столба обрушились на припаркованный рядом ВАЗ-21033, повредив его.
Водителю Lexus оказали медицинскую помощью. Ему потребовалась госпитализация в городскую больницу № 1.
Комментарии
водитель превысил скорость
потому что он не тошнот
Полежи пока, подумай о своём поведении...
Как думать то, голову стрясло. Думать надо было до
Ещё одна жертва иллюзий.
тачан четкий
+ гибрид
23.07.2021 09:41
спец
Был.
Очередной "опаздун" самовыпилился.
Очередной безмозглый. Чипировать его.
Там последствия, как будто БТР проехал.
Видать к парню своему спешил
23.07.2021 12:40
костя
Видать к парню своему спешил
Абориген еще спал.
четко спалил
Баран нашел свои ворота.