В ГИБДД рассказали подробности жёсткого ДТП с Lexus в Барнауле

32-летний водитель Lexus LS600 пострадал в аварии на улице Малахова в районе дома № 81в. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22" со ссылкой на информацию Госавтоинспекции.

По предварительной информации правоохранителей, водитель превысил скорость, в результате чего потерял контроль над автомобилем и протаранил металлическое ограждение. По инерции иномарка также протаранила две опоры ЛЭП и две стойки дорожных знаков.

Элементы столба обрушились на припаркованный рядом ВАЗ-21033, повредив его.

Водителю Lexus оказали медицинскую помощью. Ему потребовалась госпитализация в городскую больницу № 1.