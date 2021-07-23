20-летнего жителя Алтайского края подозревают в уклонении от призыва

20-летнего жителя Егорьевского района подозревают в уклонении от призыва на военную службу. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
"Молодой человек в апреле 2021 года уклонялся от прохождения обязательного обследования в рамках медицинской призывной комиссии", – сказано в сообщении.
При этом освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности у подозреваемого не было, добавили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.
Комментарии
уклонист
Такая мегановость, ага. Таких уклонистов каждый призыв десятки, если не сотни.
Губер наш тоже откосил
Да и говорилки трибунные прокопьев и бесарабов ...
Интересно, когда в России исчезнет это позорное явление - обязательный призыв в армию?
Ежегодно 2 трлн рублей идет на армию, 2 трлн рублей на МВД, 250 млрд рублей на росгвардию, 200 млрд рублей на ФСБ. А потребность в рабах (по сути) остается. Ну что за цирк то с конями граждане?!!!
А когда к примеру изчезнет еще более позорное явление явление обязательного призыва в армию лиц женского пола в столь горячо любимой тобой исторической родине Израиле? Или снова это другое.
23.07.2021 10:49
Титану мысли
ты ничего не понимаешь. в ИзраИле демократическикошэрный призыв, а это совсем не наш совковоколенопреклоненный призыв.
О как!!!
Боря-Геша, а Финляндия, Норвегия, Южная Корея, Греция, Швейцария - это по твоему цивилизованные страны? Там же нет рабов и потребностей в них?
А извольте, то что вы называете "цирк с конями" - у них в полный рост.
Вы ничего не понимаете, это ДРУГОЕ.
Народец то возбудился смотри как. Грудью на защиту воровского режима кооператоров.
23.07.2021 10:49
Титану мысли
А ты как думаешь, "титан"?
23.07.2021 11:31
- гость -
Совершенно верно! Это цивилизованные страны.
23.07.2021 12:08
АБОРИГЕН
Тогда почему там - нерабы, а здесь - "рабы" при одинаковой схеме воинского призыва?
23.07.2021 12:42
- гость -
тогда почему там - нерабы, а здесь - "рабы"
Да потому что абориг так сказал, сказал, как отрезал.))