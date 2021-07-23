20-летнего жителя Алтайского края подозревают в уклонении от призыва

20-летнего жителя Егорьевского района подозревают в уклонении от призыва на военную службу. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

"Молодой человек в апреле 2021 года уклонялся от прохождения обязательного обследования в рамках медицинской призывной комиссии", – сказано в сообщении.

При этом освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности у подозреваемого не было, добавили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.