Министр энергетики прокомментировал рост оптовых цен на бензин

Повышение биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены, заявил в Telegram-канале ведомства министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива, – объяснил глава Минэнерго России. – При реализации бензина на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции".

Шульгинов уточнил, что и биржевые цены в ближайшее время стабилизируются. Если же к следующей неделе оптовые расценки не изменятся, ведомство запустит процесс запрета на экспорт бензина, заявил министр.

Он также не исключил подписание новых соглашений с нефтяниками по ограничению "объёмов и уровней цен в оптовом звене и увеличения биржевых нормативов до 15%".

Напомним, российское правительство намерено внести бензин в список товаров, экспорт которых могут ограничить. Такое предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.

В протоколе обсуждения сказано, что правительство включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров. Экспорт таких товаров могут на время ограничить или вовсе запретить.