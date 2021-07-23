Названы самые богатые города и районы Алтайского края

Министерство финансов отчиталось о доходах районов и городов Алтайского края на 1 июля 2021 года. Таблицу опубликовали на сайте ведомства.

Ожидаемо наивысшие показатели у крупнейших алтайских городов: Барнаула (8,6 млрд рублей), Бийска (1,9 млрд) и Рубцовска (1,3 млрд). Следом идут Новоалтайск (870 млн) и Заринск (508 млн).

Беднейшими оказались ЗАТО Сибирский (157 млн), Белокуриха (236 млн), Яровое (288 млн), Алейск (326 млн), Славгород (480 млн). В середине списка разместился Заринск (508 млн).

Среди районов выше 500 млн дохода получили Первомайский (612 млн), Павловский (593 млн) и Тальменский (562 млн). Пятёрку богатейших замкнули Каменский (482 млн) и Бийский (399 млн) районы.

Меньше 100 млн рублей дохода только у Суетского района. Он остановился на показателе 65 млн. Ближайшие к нему по таблице районы заработали почти вдвое больше: Солтонский – 111 млн, Новичихинский – 117 млн, Ельцовский – 118 млн.