Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула

У Барнаула изменится герб, такое решение приняли 23 июля на совещании в мэрии, которое провёл глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Первый герб Барнаула утвердили в 1846 году. Он представляет собой форму щита, разделённого на две части по горизонтали. В нижней расположена дымящаяся червлёная доменная печь среди горных пород на голубом фоне, символизирующая сереброплавильное производство, а в верхней размещён основной элемент герба Томской губернии – серебряный скачущий конь на зелёном фоне.

Однако в 1857 году способ указания региональной принадлежности Барнаула к этой территории законодательно был отменён. А потому коня, согласно современным требованиям геральдики, нужно убрать. Кроме того, следует привести в порядок цветовое решение символа города и "выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края", говорит замглавы администрации города Юрий Еремеев.

"Это большая ответственность – решение изменить герб города, – подчёркивает мэр Барнаула Вячеслав Франк. – Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане".

По итогам совещания власти города решили создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Кроме того, Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации "Сибирская геральдическая коллегия" поручили разработать эскизы герба города с учётом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при президенте РФ.