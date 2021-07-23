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Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула

, ИА "Амител"
Мэр Вячеслав Франк заявил, что в обсуждении эскизов нового символа города обязательно должны участвовать горожане
Фото: Михаил Полубедов / 'Вечерний Барнаул'

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

У Барнаула изменится герб, такое решение приняли 23 июля на совещании в мэрии, которое провёл глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Первый герб Барнаула утвердили в 1846 году. Он представляет собой форму щита, разделённого на две части по горизонтали. В нижней расположена дымящаяся червлёная доменная печь среди горных пород на голубом фоне, символизирующая сереброплавильное производство, а в верхней размещён основной элемент герба Томской губернии – серебряный скачущий конь на зелёном фоне.

Однако в 1857 году способ указания региональной принадлежности Барнаула к этой территории законодательно был отменён. А потому коня, согласно современным требованиям геральдики, нужно убрать. Кроме того, следует привести в порядок цветовое решение символа города и "выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края", говорит замглавы администрации города Юрий Еремеев.

"Это большая ответственность – решение изменить герб города, – подчёркивает мэр Барнаула Вячеслав Франк. – Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане".

По итогам совещания власти города решили создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Кроме того, Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации "Сибирская геральдическая коллегия" поручили разработать эскизы герба города с учётом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при президенте РФ.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.07.2021 14:22
- гость -

во скок это станет бюджету?

23.07.2021 14:31
- гость -

Что за необходимость? Деньги девать некуда? Хочется очередной волны возмущения, как после "генплана по-тихому"? Проблем больше нет в городе? Кто в теме, тот и этим гербом гордится.

23.07.2021 14:36
АБОРИГЕН

Так надо поменять в соответствии с сегодняшней ситуацией. Залимонить на гербе 25-и этажечку, разбитую дорогу забитую машинами и, если влезет, двор опять же забитый машинами. А кони и печи это уже в прошлом.

23.07.2021 14:38
Евгений

Я знаю, каким должен быть новый герб: по центру должен быть параллелепипед, грани которого состоят из квадратной сетки, несколько из которых должны быть блестяще-синими, а под ним - развалины здания с элементами дореволюционной архитектуры.

23.07.2021 14:38
- гость -

Так это не конь, у коня пять ног.

23.07.2021 14:41
Кот.Без сапог.

Не знают уже что опаскудить - за герб принялись.

23.07.2021 14:45
- гость -

Не дофига ли на себя берет франк? Уже и лошадь с герба украли едросы.

23.07.2021 14:47
- гость -

Зачем историю ломать и удалять что-то?
Пусть остается как есть на века.

23.07.2021 14:49
- гость -

На герб надо художественный музей с плиткой из Питера.
Аломовскую тоже можно, весь город в плитке

23.07.2021 14:49
- гость -

14:45
Как можно быть такими затупанами?
Конь на гербе, именно серебряный конь на зелёном поле - это отличительный знак Томска. И у Барнаула он был только потому что мы относились к Томской губернии.
теперь же Барнаул сам центр своего края, и должен иметь свой, а не Томский герб.

23.07.2021 14:49
- гость -

ни коней ни печей уже лет тцать как нет

23.07.2021 14:53
- гость -

Дорогами бы лучше занялся, барыга. Только выискивает, какой бы клочок под застройку сунуть. Скоро все, что предыдущий отремонтировал, поразвалится, совсем не следят за состоянием. Про разметку в этом году вообще забыли. Даже на ПП.

23.07.2021 14:54
- гость -

"Мария РА" ещё нужно вписать в герб. Или "Шония"

23.07.2021 14:55
- гость -

......чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться.
----
Я не понял, серьёзно, гордиться картинкой?

23.07.2021 15:02
Павсекакий

Какие архиважные вопросы обсуждают в мэрии....
А стэллу трудовой доблести уже придумали, куда воткнуть?

23.07.2021 15:05
- гость -

23.07.2021 15:02
Павсекакий
Стэллу Штань?

23.07.2021 15:08
гость

город трудовой славы-картинка должна соответствовать-много заводов-изобилие продукции разной и важной.

23.07.2021 15:09
Станислав

Я Горбиков Станислав Юррьевич (89237152271)горожанин с 50-летним стажем, люблю наших людей и дорожу своим краем.Не знаю почему вдруг понадобилось менять наш герб, но предлагаю от себя следующие изменения: В место щита золотая ДЛАНЬ - образ просящей руки у центра (мы как ни как дотационный край), в место коня красный КОЛОС - образ хлебосольного края и зоны рискованного земледелия, ну и в место печи зелёный символ АТОМА - образ лечебных источников и загрязнения земель в результате атомных испытаний. А ещё у меня есть предложение, на Октябрьской площади, в место "детей бухенвальда"с шестерёнкой, установить Целинника ( с А. Петрова) , который бы смотрел на клумбу на которой бы стоял рубцовский трактор ДТ-75 с плугом. Так же на клумбе высадить три шукшинские берёзки, а клумбу засеять рожью. Мне кажется так будет честно по отношению к целинникам.

23.07.2021 15:17
- гость -

23.07.2021 15:09
Станислав

На такую инсталляцию денег много понадобится. Ну, её, ещё проникнутся и вконец бюджет опустошат. А на что делать ещё две лестницы на лысой горе и набережную до водозабора.

23.07.2021 15:26
- гость -

23.07.2021 14:49
Был на всплыл. С 2009 года он символизирует конную тягу в сельском хозяйстве. И это слова этих же самых чиновников.

23.07.2021 15:32
- гость -

Не трожьте историю!

Европейские династии лохи, по 1000 лет гербы не меняют, а ведь столько денег могли освоить на изменениях

23.07.2021 15:38
Fkt

"Это большая ответственность – решение изменить герб города"

Вы там что с дуба рухнули? у вас там времени навалом всякую фигню обсуждать?

23.07.2021 15:55
- гость -

Не трогайте историю.Оставьте все как есть!

23.07.2021 15:57
валентин

алтайский край единственный за Уралом где еще до революции занялись разведением элитных пород лошадей на 39 конезаводе которым нет равных в стране поэтому убрать с герба коня это большой грех

23.07.2021 16:02
krash

я думаю вместо коня должен быть большой гейзер из земли на фоне торгового центра. всего этого у нас больше чем коней ). а по сути да...с гербом бы поменять тех, кто решил это делать СЕЙЧАС, когда проблем более чем. кислорода на предприятиях не хватает, в больницу уходит, в больницах люди помирают, а мы гербы меняем. КРАСАВЦЫ, чё.

23.07.2021 16:07
- гость -

Я давно вместо доменной печи предлагал Торговый центр нарисовать.
Что касается коня, не торапитесь, речного вокзала у нас уже нет, аэропорт судя по всему не сохранится, так что скоро на перекладных будем ездить.

23.07.2021 16:09
- гость -

Идею Вячеслава с просящей рукой поддерживаю, при чем одна большая рука, а под ней чинушки в костюмчиках , человек пять, а у них под ногами ползающая толпа голодранцев

23.07.2021 16:23
Илья

Ни конь ни доменная печь не подходит. Магазин за место печи.

23.07.2021 16:32
- гость -

Интересно, а чернобыльский орел на гербе РФ чему соответствует? Ни Византии, ни временного правительства уже давно нет, надо тоже убрать.

23.07.2021 16:36
гость

Надо торговый центр в середину , а по бокам развалины заводов, вот такое будет актуально.

23.07.2021 16:48
гость

да возьмите за герб значок торговой сети «Машка-Ра», это будет правдой, всё равно эта семейка уже весь город захватила и испоганила

23.07.2021 16:51
Иван Васильевич

Путин: Переписывание истории пойдет во вред тем, кто это делает.

23.07.2021 17:33
- гость -

ОСТАВИТЬ ПРЕЖНИЙ ГЕРБ!

23.07.2021 18:29
Filin

По нижнему полю развалины печи, символизирующие состояние производства, а по верху посеребренная ладонь нищего, символизирующая состояние населения стольного града...

23.07.2021 18:31
Filin

ах, да, всё это на фоне строящегося культового сооружения

23.07.2021 18:35
Океана

Почему мы так стремимся разрушить, переделать, поменять? Зачем? Кому помешал наш герб?

23.07.2021 19:53
Гость

думаю растение "хрен" идеально подходит на звание символа.... какие уж тут лошади и и домны

23.07.2021 20:08
капсаицин

Гербы, как и памятники, часть нашей истории. Кто уничтожает историю - у того нет будущего.

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