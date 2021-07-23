Серебряный конь исчезнет с герба Барнаула

У Барнаула изменится герб, такое решение приняли 23 июля на совещании в мэрии, которое провёл глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Первый герб Барнаула утвердили в 1846 году. Он представляет собой форму щита, разделённого на две части по горизонтали. В нижней расположена дымящаяся червлёная доменная печь среди горных пород на голубом фоне, символизирующая сереброплавильное производство, а в верхней размещён основной элемент герба Томской губернии – серебряный скачущий конь на зелёном фоне.
Однако в 1857 году способ указания региональной принадлежности Барнаула к этой территории законодательно был отменён. А потому коня, согласно современным требованиям геральдики, нужно убрать. Кроме того, следует привести в порядок цветовое решение символа города и "выполнить рисунки герба на художественном уровне, достойном столицы Алтайского края", говорит замглавы администрации города Юрий Еремеев.
"Это большая ответственность – решение изменить герб города, – подчёркивает мэр Барнаула Вячеслав Франк. – Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане".
По итогам совещания власти города решили создать общественную комиссию, которая определит план мероприятий по внесению изменений в герб города и его регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.
Кроме того, Алтайскому отделению Межрегиональной общественной организации "Сибирская геральдическая коллегия" поручили разработать эскизы герба города с учётом замечаний и требований, предъявляемых к проектам гербов муниципальных образований, Геральдического совета при президенте РФ.
Комментарии
во скок это станет бюджету?
Что за необходимость? Деньги девать некуда? Хочется очередной волны возмущения, как после "генплана по-тихому"? Проблем больше нет в городе? Кто в теме, тот и этим гербом гордится.
Так надо поменять в соответствии с сегодняшней ситуацией. Залимонить на гербе 25-и этажечку, разбитую дорогу забитую машинами и, если влезет, двор опять же забитый машинами. А кони и печи это уже в прошлом.
Я знаю, каким должен быть новый герб: по центру должен быть параллелепипед, грани которого состоят из квадратной сетки, несколько из которых должны быть блестяще-синими, а под ним - развалины здания с элементами дореволюционной архитектуры.
Так это не конь, у коня пять ног.
Не знают уже что опаскудить - за герб принялись.
Не дофига ли на себя берет франк? Уже и лошадь с герба украли едросы.
Зачем историю ломать и удалять что-то?
Пусть остается как есть на века.
На герб надо художественный музей с плиткой из Питера.
Аломовскую тоже можно, весь город в плитке
14:45
Как можно быть такими затупанами?
Конь на гербе, именно серебряный конь на зелёном поле - это отличительный знак Томска. И у Барнаула он был только потому что мы относились к Томской губернии.
теперь же Барнаул сам центр своего края, и должен иметь свой, а не Томский герб.
ни коней ни печей уже лет тцать как нет
Дорогами бы лучше занялся, барыга. Только выискивает, какой бы клочок под застройку сунуть. Скоро все, что предыдущий отремонтировал, поразвалится, совсем не следят за состоянием. Про разметку в этом году вообще забыли. Даже на ПП.
"Мария РА" ещё нужно вписать в герб. Или "Шония"
......чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться.
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Я не понял, серьёзно, гордиться картинкой?
Какие архиважные вопросы обсуждают в мэрии....
А стэллу трудовой доблести уже придумали, куда воткнуть?
23.07.2021 15:02
Павсекакий
Стэллу Штань?
город трудовой славы-картинка должна соответствовать-много заводов-изобилие продукции разной и важной.
Я Горбиков Станислав Юррьевич (89237152271)горожанин с 50-летним стажем, люблю наших людей и дорожу своим краем.Не знаю почему вдруг понадобилось менять наш герб, но предлагаю от себя следующие изменения: В место щита золотая ДЛАНЬ - образ просящей руки у центра (мы как ни как дотационный край), в место коня красный КОЛОС - образ хлебосольного края и зоны рискованного земледелия, ну и в место печи зелёный символ АТОМА - образ лечебных источников и загрязнения земель в результате атомных испытаний. А ещё у меня есть предложение, на Октябрьской площади, в место "детей бухенвальда"с шестерёнкой, установить Целинника ( с А. Петрова) , который бы смотрел на клумбу на которой бы стоял рубцовский трактор ДТ-75 с плугом. Так же на клумбе высадить три шукшинские берёзки, а клумбу засеять рожью. Мне кажется так будет честно по отношению к целинникам.
23.07.2021 15:09
Станислав
На такую инсталляцию денег много понадобится. Ну, её, ещё проникнутся и вконец бюджет опустошат. А на что делать ещё две лестницы на лысой горе и набережную до водозабора.
23.07.2021 14:49
Был на всплыл. С 2009 года он символизирует конную тягу в сельском хозяйстве. И это слова этих же самых чиновников.
Не трожьте историю!
Европейские династии лохи, по 1000 лет гербы не меняют, а ведь столько денег могли освоить на изменениях
"Это большая ответственность – решение изменить герб города"
Вы там что с дуба рухнули? у вас там времени навалом всякую фигню обсуждать?
Не трогайте историю.Оставьте все как есть!
алтайский край единственный за Уралом где еще до революции занялись разведением элитных пород лошадей на 39 конезаводе которым нет равных в стране поэтому убрать с герба коня это большой грех
я думаю вместо коня должен быть большой гейзер из земли на фоне торгового центра. всего этого у нас больше чем коней ). а по сути да...с гербом бы поменять тех, кто решил это делать СЕЙЧАС, когда проблем более чем. кислорода на предприятиях не хватает, в больницу уходит, в больницах люди помирают, а мы гербы меняем. КРАСАВЦЫ, чё.
Я давно вместо доменной печи предлагал Торговый центр нарисовать.
Что касается коня, не торапитесь, речного вокзала у нас уже нет, аэропорт судя по всему не сохранится, так что скоро на перекладных будем ездить.
Идею Вячеслава с просящей рукой поддерживаю, при чем одна большая рука, а под ней чинушки в костюмчиках , человек пять, а у них под ногами ползающая толпа голодранцев
Ни конь ни доменная печь не подходит. Магазин за место печи.
Интересно, а чернобыльский орел на гербе РФ чему соответствует? Ни Византии, ни временного правительства уже давно нет, надо тоже убрать.
Надо торговый центр в середину , а по бокам развалины заводов, вот такое будет актуально.
да возьмите за герб значок торговой сети «Машка-Ра», это будет правдой, всё равно эта семейка уже весь город захватила и испоганила
Путин: Переписывание истории пойдет во вред тем, кто это делает.
ОСТАВИТЬ ПРЕЖНИЙ ГЕРБ!
По нижнему полю развалины печи, символизирующие состояние производства, а по верху посеребренная ладонь нищего, символизирующая состояние населения стольного града...
ах, да, всё это на фоне строящегося культового сооружения
Почему мы так стремимся разрушить, переделать, поменять? Зачем? Кому помешал наш герб?
думаю растение "хрен" идеально подходит на звание символа.... какие уж тут лошади и и домны
Гербы, как и памятники, часть нашей истории. Кто уничтожает историю - у того нет будущего.