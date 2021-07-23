Томенко и Турчак посмотрели, как идёт догазификация алтайского села

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили село Точильное в Смоленском районе, которое вошло в программу догазификации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в нём к природному газу есть доступ у жильцов 55 домов, в рамках программы это число планируют увеличить почти в шесть раз – до 315. В целом по району газифицировано 1088 домовладений. По словам директора компании "Газпром газораспределение Барнаул" Романа Правдина, его планируют увеличить до 3788.

Томенко подчеркнул, что власти делают всё возможное, чтобы проект был реализован должным образом.

"Создаются условия, чтобы люди знали: куда прийти, где подать заявку, как сделать проект, кому положена помощь со стороны государства в части догазификации, – заявил губернатор. – Многое зависит от того, насколько быстро жители будут подавать заявки и каким образом будут все охвачены. Задача непростая, но мы обязаны и будем стремиться её выполнить до конца 2022 года в полном объёме".

Турчак отметил, что социальная газификация – это вопрос справедливости. По его словам, несправедливо, когда одна часть села газифицирована, а другая – нет. Именно поэтому "Единая Россия" и обратилась к президенту Владимиру Путину с идеей догазификации, а российский лидер её поддержал.

"Поручение президента говорит о том, что если в населённом пункте газовая труба есть, то до конца следующего года к домовладению должен быть подведён подводящий газопровод и обеспечена возможность газификации внутри земельного участка", – подчеркнул Турчак.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о компенсации для льготных категорий граждан, затрат на подведение природного газа к домам и приобретение необходимого оборудования. Его будут обсуждать на очередной сессии АКЗС.

"Мы договорились внимательно ещё раз посмотреть все категории социально незащищённых, социально уязвимых жителей и определиться с тем, чтобы помощь государством была оказана людям, когда газ подойдёт непосредственно к забору", – уточнил Томенко.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае газифицировано 140 населённых пунктов в 86 муниципалитетах. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации составляет 16,14%. По словам Виктора Томенко, для комфортного проживания в условиях Сибири и ярко выраженного сельского уклада жизни этого недостаточно. В рамках соглашения с "Газпромом", рассчитанного до 2025 года, в строительство магистрального и межпоселковых газопроводов будет вложено более 55 млрд рублей.

В частности, предусмотрено строительство газопроводов до Рубцовска и Славгорода, а также проектирование и строительство девяти межпоселковых газопроводов до 21 населённого пункта. Также будет газифицировано порядка 3000 домов. В то же время в рамках программы догазификации ещё к 103 тысячам домовладений будет подведён газ. Таким образом, к концу 2022 года уровень газификации региона будет увеличен до 26%.