Движение трамваев в центре Барнаула остановится на выходные

Движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина перекроют на выходные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с ремонтом на теплосетях в районе домов № 155а и № 128 по проспекту Ленина. Трамваи не будут ходить с 22:00 23 июля до 05:00 26 июля.

Изменённые маршруты:

Трамвай № 1: конечная станция "Докучаево" – ул. Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – конечная станция "Депо № 1".

Трамвай № 3: конечная станция "Барнаульский пивоваренный завод" – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А.Петрова – ул. Северо– Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – конечная станция "Поток".

Трамвай № 7: конечная станция "Депо № 3" – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция "Кордон".

Пассажирам рекомендуют заранее выбирать маршрут.