Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4%

За пять месяцев 2021 года зарплата жителей Алтайского края выросла на 8,4%. Теперь её номинальный размер составляет 30 679 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Положительная динамика отмечена в большинстве видов экономической деятельности. Наибольший рост уровня заработной платы произошёл в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий – 14,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 122,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 120,5%, в рыболовстве и рыбоводстве – 117,5%", – сказано в сообщении.

Наивысшие темпы роста установлены в 26 видах экономической деятельности.

В абсолютном размере наивысшую зарплату получают работники железнодорожного и трубопроводного транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также производства компьютеров, электронных и оптических изделий. В таких организациях рабочие получают свыше 50 тысяч рублей.