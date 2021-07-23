Зарплата жителей Алтайского края за пять месяцев выросла на 8,4%

За пять месяцев 2021 года зарплата жителей Алтайского края выросла на 8,4%. Теперь её номинальный размер составляет 30 679 рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Положительная динамика отмечена в большинстве видов экономической деятельности. Наибольший рост уровня заработной платы произошёл в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий – 14,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 122,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 120,5%, в рыболовстве и рыбоводстве – 117,5%", – сказано в сообщении.
Наивысшие темпы роста установлены в 26 видах экономической деятельности.
В абсолютном размере наивысшую зарплату получают работники железнодорожного и трубопроводного транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также производства компьютеров, электронных и оптических изделий. В таких организациях рабочие получают свыше 50 тысяч рублей.
Комментарии
Есть те у кого выросла реально? или это только у воров которые вывозят лес и рыбу промышленными масштабами?
Да у кого она выросла то?!
Снизилась по сравнению с 2019 и 2020 годами
выросла у чиновников
Уже даже не смешно.
У Томенко? Всего?
У меня снизилась
ДАЖЕ 8 РУБЛЕЙ НЕ ДОБАВИЛИ
цены выросли на 35-50 проц а зарплаты выросли у чиновников при том что город утопает в грязи-малахова сухе -батора
это очень своевременно депутаты себе подняли зарплату - теперь "В СРЕДНЕМ " мы живем лучше...
Чинуши единогласно себе зарплаты повысили
Средняя температура в больнице из-за ковида!