Песков прокомментировал принадлежность Крыма на сайте Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Крымом на сайте Олимпийских игр является поводом для реакции посольства РФ и российских спортивных чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", – заявил пресс-секретарь президента в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что на этой карте Крым был отделён от Украины границей. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и "принёс извинения за ошибку".