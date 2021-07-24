"Загнанных" лошадей пристреливают. Как появился герб Барнаула и почему его хотят изменить?

Власти администрации Барнаула планируют изменить герб города и убрать из него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить власти города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин. Рассказываем, чем так не угодил мэрии Барнаула серебряный конь и как вообще возник герб города.
Почему власти Барнаула решили изменить герб?
23 июля в администрации города мэр Вячеслав Франк провёл совещание по судьбе герба. На него пригласили учёных, специалистов в области геральдики, а ещё депутатов с общественниками. Члены совета решились изменить герб краевой столицы. По словам Вячеслава Франка, недавно Барнаулу присвоили звание города трудовой доблести. Теперь нужно установить соответствующую стелу, а на ней изобразить барнаульский герб, утверждённый в Геральдическом совете при президенте. Также через девять лет Барнаул будет праздновать своё 300-летие, к которому тоже нужно подготовить и защитить герб в этом совете герольдов. Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам. В итоге эксперты решили придумать краевой столице новый символ.
Каким будет новый герб Барнаула?
Пока неизвестно. Но, согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации необходимо исключить коня. Серебряный конь на зелёном поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, но в 1857-м данный способ указания региональной принадлежности отменили.
В итоге чиновники решили создать общественную комиссию, которая займётся изменениями герба и его регистрацией. Эскизы будет разрабатывать Сибирская геральдическая коллегия.
А как вообще появился герб Барнаула и почему на нём изображена лошадь?
В мае 1846 года император Николай I, будучи в Варшаве, подписал проект герба Барнаула. Основу герба составляет традиционный для российской геральдики французский щит – прямоугольный с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделён горизонтально надвое. В верхней, меньшей части размещён герб губернского города Томска – в зелёном поле белая лошадь. В нижней, пространной части щита изображён собственно герб Барнаула – в голубом поле, среди горных пород дымящаяся доменная печь. Герб Барнаула отражал специфику города, который своим рождением обязан основанному здесь Акинфием Демидовым медеплавильному производству.
Однако позже в символ внесли корректировки и он получил нынешний вид. Эмблема представляет собой щит французской геральдической формы (без короны и ленты) с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделен на две части по горизонтали.
Верхняя часть занимает одну треть щита. В ней расположен Томский (часть) или наместнический герб: на зелёном поле изображён белый скачущий конь. Это животное является символом основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве. В нижней части герба на голубом фоне среди серебряных горных пород дымящаяся червлёная (красная) доменная печь – символ сереброплавильного производства.
Герб пытались поменять раньше?
Да. В 1996 году, когда отмечали 150-летие герба. Тогда историки и специалисты раздумывали об изменениях, но до конкретных действий не дошло. В 2017 году к вопросу вновь вернулись, но против смены герба тогда выступил губернатор Алтайского края Александр Карлин.
"Мы можем какие-то символы из герба убрать, но историческую связь отвергнуть таким образом нельзя, да и незачем отказываться от исторической правды. Кто-то считает, что изображение лошади на гербе города не эстетично. Я с этим не согласен. Я к этому животному отношусь с огромным уважением", – отметил тогда глава региона.
Комментарии
конь - это бег. а нам нужен застой)
Пока в администрации решают франки и еремеевы, в Барнауле кроме застоя, стагнации и дальнейшего развала всего, ничего не будет. Свежий воздух нужен и свежие кадры городу, но протухший тухляк нужен вышестоящей власти, а назначает на должности она, нас не спросив.
Посмотрел на Ютубе фильм НАШ БАРНАУЛ - 1979. Какой красивый город был, как динамично он развивался. А сейчас смотришь, во что его превратили калгановы, фризины и их последыши, плакать хочется.
Какой мозговой штурм провели чиновники, почти 200 лет этот вопрос ни кого не волновал, и вот наши избранники Позаботились о народе и городе, надеюсь карту звездного неба не тронут
был город - промышленник, ста город - барыжник. Предлагаю; вместо печи баул челнока, вместо лошади голову "зффективного менеджера" Барнаула. Ведь зарплату себе они повысили эффективно - отсюда видимо и рост заработной платы в Алтайском крае, если конечно это не "искусство" статистики.
Горожане будут участвовать в обсуждении эскизов,но принимая во внимание геральдические правила )
"... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ."
(Н.В.Гоголь, поэма "Мертвые души"
Загнанных лошадей пристреливают? А по мне, лучше, если - На переправе лошадей не меняют!
Лапти и кондалы изобразите. Актуальненько так будет.
конь - это бег. а нам нужен застой)
белый конь - символ победы света над тьмой. На гербе РФ изображён Архангел Михаил на белом коне, как символ добра, света, побеждающий змея - зло, тьму.
А белый конь появился не случайно на гербе Алтая. В гос. архиве края в документах по бурхаизму есть сведения о том, что Спаситель человечества - Бурхан на белом коне спустится с Алтайских гор к людям, чтобы возвестить о наступлении эпохи просветлённых. Убрать белого коня из герба значит показать своё невежество, неуважение к истории, к культуре алтайского народа.
А не пошёл бы этот геральдический совет.. степью.
герб края должны составлять сами жители края, а не чиновники невежественные, и тем белее какие-то комиссии московские.
Сейчас герб исправим и заживём. Сразу всё у нас наладится!
А печь оставят?
Кофейню рашкинскую у ЦУМа, да сломленную трубу ТЭЦ-2
Заняться больше нечем, лучше бы к 300 летию обской бульвар построили. Ну да, там работать надо, а не деятельность имитировать.
печь нужно оставить- как символ крематория, народ мрёт со страшной силой, скоро места на кладбищах закончатся, вся надежда на крематории
Угу, холмик.. а сверху птица с длинным глювом летит...
упитанный жеребенок.
24.07.2021 09:48
- гость -
А по мне, лучше, если - На переправе лошадей не меняют!
+10000000000000000000!!!
С такой ужасной застройкой центральной части города где вообще никто ничего не соблюдают вообще без разницы какой у нас герб, пусть уж до кучи не соответствует уже, все равно уже, город не тот
Слава богам, что все другие проблемы в городе решены, теперь в тишине и покое кабинетов можно и гербом заняться.
1. "Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам."
А поподробнее можно, каким именно правилам не угодил наш герб?
2. Многие города России имеют гербы на протяжении веков. Подскажите, пожалуйста, господа инициаторы перемен, сколько городов поменяли гербы согласно вот этим самым "действующим геральдическим правилам". И меняли ли вообще? Я что-то очень в этом сомневаюсь.
Многие города России имеют гербы на протяжении веков
Тогда и Ленина с Октябрьской убирать не надо было. Площадь Октября и проспект Ленина, а Ленина убрали. Не логично
Интересно, сколько народу в штате этого геральдического совета. И сколько платят там за сосание большого пальца ноги, по должностям?
24.07.2021 09:49
гость
Это не тот конь . что спустился с гор. Этот конь с герба Томской области- частью которой когда-то был Алтайский край. Так что алтайцы никакого отношения к нему не имеют.
Хотя я конечно же тоже категорически против изменения герба.
Самое смешное, что новые символы города они замучаются искать (ну не торговый цетр же изображать).
И конечно коня надо оставить, теперь он символизирует весь этот цирк с конями, который мы наблюдаем в городе Б.
чадящая труба на гербе - это либо ТЭЦ, либо крематорий
на настоящее время Барнаул может похвастаться только успехами Шубенкова:
на гербе должен был белый флаг, и лошадь, перепрыгивающая через барьер
Когда уже власти будут решать проблемы по мере их важности и актуальности?
Второе, они понимают, что после смены герба надо переделать кучу бланков, табличек и прочих мест где герб участвует? или в распиле этого бабла и цель?
Герб сменят, потом остатки Ленина сносить возьмутся, получая за это повышенную зарплату? И сразу все проблемы решатся?
Оставьте уже историю как есть!
Займитесь созиданием нового, а не ломкой старого.
Не трожьте историю, не вы ее создавали, не вам ее ломать.
Лучше бы взялись за переделку номеров домов на фасадах зданий.
"Улучшили", блин, налепили [за счет собственников зданий] табличек размером с почтовых марок, не видно номеров.
Ориентироваться приехавшим в туркластер туристам сложно.
И всем у кого зрение меньше 100%.
Да и со 100% попробуй, водитель за рулем, бросив взгляд, увидеть номер дома.
Предлагаю на герб эмблему мария ра, торговый центр и кладбище с лестницами. Надо гордиться тем что есть.
В Барнауле уже заняться нечем, кроме как герб менять? Оставьте в покое герб, это исторически сложившийся символ города.
Что у нас за власть? То названия улиц туда-сюда меняет. То картинка на гербе не нравится.
"А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь". Крылов, Квартет.
можно проще сделать - взять герб из Гарри Поттера, и пусть судятся.
зато Барнаул будет известен всем)
Предлагаю на гербе разместить эмблему марийки, и кучу ненужного жилья, раз уж он должен соответствовать действительности
Переписывание истории. Пришли во власть те, которым она не нравится. Не нравится советское время, его опорочили, не нравится более прошлое - "откроют" глаза и на это время. Всё равно сделают так, как им нравится, и ваши комментарии ничего не изменят. Это ещё одна их задача - показать как вы все бессильны против них
Страну по поменяли, ч тут какой-то герб.
24.07.2021 12:37
- гость -
В Барнауле уже заняться нечем, кроме как герб менять? Оставьте в покое герб, это исторически сложившийся символ города.
Вот именно. А то как полуразвалившийся домишко снести - так нельзя! Историческое здание)))
Старый конь борозды (герба) не портит.
что в стране?-флаги меняют...флаг ВМФ меняют тоже-завтра праздник
Герб есть история города с момента основания такового, а не ныне текущего времени. Нельзя герб переделывать.
С таким подходом можно и гербы других городов менять. К примеру, на гербе Саратова изображены осетры, которых уже почти напрочь выловили из Волги. И что теперь, герб Саратова переделывать?
Раз на то пошло и доменных печей сейчас нет и завода медеплавильного.
Предлагаю изобразить торговые центры, а над ними логотип мария-ра.
А еще лучше городской референдум о снятии Франка с должности и инициировать служебные и прокурорские проверки