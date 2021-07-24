"Загнанных" лошадей пристреливают. Как появился герб Барнаула и почему его хотят изменить?

Власти администрации Барнаула планируют изменить герб города и убрать из него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить власти города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин. Рассказываем, чем так не угодил мэрии Барнаула серебряный конь и как вообще возник герб города.

Почему власти Барнаула решили изменить герб?

23 июля в администрации города мэр Вячеслав Франк провёл совещание по судьбе герба. На него пригласили учёных, специалистов в области геральдики, а ещё депутатов с общественниками. Члены совета решились изменить герб краевой столицы. По словам Вячеслава Франка, недавно Барнаулу присвоили звание города трудовой доблести. Теперь нужно установить соответствующую стелу, а на ней изобразить барнаульский герб, утверждённый в Геральдическом совете при президенте. Также через девять лет Барнаул будет праздновать своё 300-летие, к которому тоже нужно подготовить и защитить герб в этом совете герольдов. Однако старый герб не соответствует действующим сегодня в нашей стране геральдическим правилам. В итоге эксперты решили придумать краевой столице новый символ.

Каким будет новый герб Барнаула?

Пока неизвестно. Но, согласно рекомендациям Геральдического совета при президенте России, для регистрации необходимо исключить коня. Серебряный конь на зелёном поле обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии, но в 1857-м данный способ указания региональной принадлежности отменили.

В итоге чиновники решили создать общественную комиссию, которая займётся изменениями герба и его регистрацией. Эскизы будет разрабатывать Сибирская геральдическая коллегия.

А как вообще появился герб Барнаула и почему на нём изображена лошадь?

В мае 1846 года император Николай I, будучи в Варшаве, подписал проект герба Барнаула. Основу герба составляет традиционный для российской геральдики французский щит – прямоугольный с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделён горизонтально надвое. В верхней, меньшей части размещён герб губернского города Томска – в зелёном поле белая лошадь. В нижней, пространной части щита изображён собственно герб Барнаула – в голубом поле, среди горных пород дымящаяся доменная печь. Герб Барнаула отражал специфику города, который своим рождением обязан основанному здесь Акинфием Демидовым медеплавильному производству.

Однако позже в символ внесли корректировки и он получил нынешний вид. Эмблема представляет собой щит французской геральдической формы (без короны и ленты) с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделен на две части по горизонтали.



Верхняя часть занимает одну треть щита. В ней расположен Томский (часть) или наместнический герб: на зелёном поле изображён белый скачущий конь. Это животное является символом основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве. В нижней части герба на голубом фоне среди серебряных горных пород дымящаяся червлёная (красная) доменная печь – символ сереброплавильного производства.

Герб пытались поменять раньше?

Да. В 1996 году, когда отмечали 150-летие герба. Тогда историки и специалисты раздумывали об изменениях, но до конкретных действий не дошло. В 2017 году к вопросу вновь вернулись, но против смены герба тогда выступил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

"Мы можем какие-то символы из герба убрать, но историческую связь отвергнуть таким образом нельзя, да и незачем отказываться от исторической правды. Кто-то считает, что изображение лошади на гербе города не эстетично. Я с этим не согласен. Я к этому животному отношусь с огромным уважением", – отметил тогда глава региона.