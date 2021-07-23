В Минспорте назвали главную цель сборной России на Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин назвал цель сборной на Олимпийских играх в Токио. По его словам, топ-5 – это задача-минимум.

"Попадание в тройку лучших – это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 – это задача-минимум", – цитирует ТАСС слова министра.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом после решения Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов.