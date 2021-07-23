Суд выселил районную администрацию из аварийного здания в Горном Алтае

Фото: vk.com/mokoshagach

Кош-Агачский районный суд обязал администрацию района освободить административное здание, расположенное по адресу ул. Советская, 65. Об этом сообщают местные власти на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Решение связано с тем, что двухэтажное здание признано аварийным и представляющим угрозу жизни чиновников и их посетителей.

"В настоящее время в срочном порядке ведётся поиск помещений для размещения отделов администрации, – уточнили в администрации. – Руководство района прилагает все силы к тому, чтобы сложившаяся ситуация не отразилась на жизнедеятельности социальных объектов, и просит население отнестись с пониманием".

На время вынужденного "бездомного" функционирования обращения и вопросы населения принимают через электронные ресурсы. В частности, на сайте администрации через её официальную страницу в соцсети "ВКонтакте" и электронную почту koshagach@bk.ru.