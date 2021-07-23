Девушка-водитель насмерть сбила пешехода в Барнауле

Девушку насмерть сбили в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло 23 июля в 15:35 на улице Малахова неподалёку от здания № 75.

По данным правоохранителей, 30-летняя автолюбительница совершила наезд на девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Она скончалась на месте происшествия. Личность погибшей пока не установлена.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Барнаула напоминает, что водитель должен заранее снизить скорость перед пешеходным переходом, а пешеход до перехода дороги – убедиться, что его пропускают.