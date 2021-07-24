Алтайские правоохранители поймали браконьеров во время рейда по Бии

Сотрудники полиции и представители рыбоохраны проводят рейды по водоёмам Алтайского края. На днях подобный рейд прошёл на реке Бии.
Правоохранители заметили мужчин, которые сплавляли сеть на лодке. Подойдя ближе, полицейские увидели в лодке тайменя.
"Эта рыба, семейства лососевых, занесена в Красную книгу России, а поэтому запрещена к вылову. В ходе осмотра места происшествия у двоих рыбаков были изъяты орудия лова, а также моторная лодка. Сейчас в отношении двоих жителей Бийского района 1957 и 1970 года рождения, проводится предварительная проверка", – рассказали в МВД.
В отношении мужчин может быть заведено уголовное дело.
Комментарии
Я, конечно, рада, что правоохранители выполняют свою работу, искренне…. Но чисто технически: как они рыбу различают? Их в БЮИ учат? Поверьте, я не смеюсь. Живой интерес
24.07.2021 14:33
Ируся
Стесняюсь спросить- вы даже карася от щуки не отличите?
Да это я различу. А откуда у полиционеров такие познания в лососёвых? Прям отличают?
24.07.2021 15:39
Ируся
А потому что других лососевых, кроме тайменя, в Оби нет. Га щуку он не похож, на карася тоже.
Когда спилим последние дерево, поймаем последнию рыбу поймем что деньги пустое.
хариус тоже лосось
24.07.2021 17:59
Filin
Хариус есть в Оби? Да и спутать хариуса с тайменем тяжело.