Алтайские правоохранители поймали браконьеров во время рейда по Бии

Сотрудники полиции и представители рыбоохраны проводят рейды по водоёмам Алтайского края. На днях подобный рейд прошёл на реке Бии.

Правоохранители заметили мужчин, которые сплавляли сеть на лодке. Подойдя ближе, полицейские увидели в лодке тайменя.

"Эта рыба, семейства лососевых, занесена в Красную книгу России, а поэтому запрещена к вылову. В ходе осмотра места происшествия у двоих рыбаков были изъяты орудия лова, а также моторная лодка. Сейчас в отношении двоих жителей Бийского района 1957 и 1970 года рождения, проводится предварительная проверка", – рассказали в МВД.

В отношении мужчин может быть заведено уголовное дело.