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Третьеклассник спас утопающую женщину в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Из-за инсульта она упала в воду, но мальчик вытащил утопающую
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Девятилетний Арслан Унутов спас свою тётю, которая могла утонуть. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"В июне прошлого года девятилетний Арслан Унутов, уроженец села Яконур Усть-Канского района, гостил у своей тёти Зауреш Нурланбековной Утегеневой в с. Беш-Озёк Шебалинского района. Вечером 6 июня они вдвоём отправились искать коров, шли по берегу горной речушки Адаткан. Внезапно женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала в реку", – сказано в сообщении.

Когда женщина пришла в себя, она была уже в безопасном месте на берегу. Оказалось, что у неё случился инсульт.

Если бы не мальчик, женщина могла утонуть.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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