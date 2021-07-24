Третьеклассник спас утопающую женщину в Республике Алтай

Девятилетний Арслан Унутов спас свою тётю, которая могла утонуть. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"В июне прошлого года девятилетний Арслан Унутов, уроженец села Яконур Усть-Канского района, гостил у своей тёти Зауреш Нурланбековной Утегеневой в с. Беш-Озёк Шебалинского района. Вечером 6 июня они вдвоём отправились искать коров, шли по берегу горной речушки Адаткан. Внезапно женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала в реку", – сказано в сообщении.

Когда женщина пришла в себя, она была уже в безопасном месте на берегу. Оказалось, что у неё случился инсульт.

Если бы не мальчик, женщина могла утонуть.