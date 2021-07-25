Алтайский футболист забил победный гол через три минуты после выхода на замену

Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", помог команде Сергея Семака одержать победу в выездном матче первого тура Российской премьер-лиги с подмосковными "Химками".

Ерохин вышел на замену на 69-й минуте игры при счёте 1:1, а уже спустя три минуты забил победный гол, пробив в одно касание после передачи Ярослава Ракитского. В результате "Зенит" выиграл со счётом 3:1.

Александр Ерохин начал заниматься футболом в Барнауле. За свою карьеру успел поиграть в молдавском "Шерифе", ФК "Краснодар", хабаровской "СКА-Энергии", "Урале" из Екатеринбурга, "Ростове".