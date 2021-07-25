На Алтае сельчанина задержали за выращивание мака

Полицейские в Егорьевском районе задержали мужчину 1958 года рождения. Его подозревают в незаконном культивировании мака.
В ходе осмотра места происшествия был изъят 341 куст растения. Согласно заключению эксперта, установлено, что представленные на исследование растения относятся к содержащим наркотические средства.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере".
Мужчина рассказал, что самостоятельно возделывал грядки, но не полол их, чтобы скрыть кусты, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Комментарии
амиг,день ВМФ как идёт на Алтае?
Поздравляю всех кто носил и носит бескозырку,кто милями мерил походы,слово Честь не забыл...и т.д. С праздником!