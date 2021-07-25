На Алтае сельчанина задержали за выращивание мака

Полицейские в Егорьевском районе задержали мужчину 1958 года рождения. Его подозревают в незаконном культивировании мака.

В ходе осмотра места происшествия был изъят 341 куст растения. Согласно заключению эксперта, установлено, что представленные на исследование растения относятся к содержащим наркотические средства.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере".

Мужчина рассказал, что самостоятельно возделывал грядки, но не полол их, чтобы скрыть кусты, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.