Древний меч скифов вернулся на Алтай после реставрации

В Алтайский край после длительной реставрации вернулся уникальный экспонат, найденный в 2014 году в Тюменцевском районе. Меч скифов займёт своё место в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, сообщают "Вести Алтай".

"Это редкий артефакт – один из лучших образцов оружия народов, живших на территории Алтайского края в VI-V веках до нашей эры", – сказано в сообщении.

Деньги на реставрацию выделили из краевого бюджета, а сам процесс в Москве длился 10 месяцев.

Меч весит два килограмма, а вес золотой проволоки на нём составляет 60 граммов. Сверху его покрыли специальным составом, который защитит артефакт от коррозии.