С сентября 2021 года из-за новых правил городского благоустройства барнаульцы станут больше платить за ЖКХ. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Депутат Барнаульской гордумы и директор УК Дмитрий Ильиных рассказал, что причиной для повышения тарифов станет изменение, из-за которого управляющим компаниям придётся убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома.
По его словам, на Потоке есть пустые участки, на которых ранее стояли дома. Теперь УК придётся убирать и их. Также много пустующих участков в строящемся Индустриальном районе.
Уборка всех этих территорий ляжет не только на управляющие компании, но и на плательщиков.
Комментарии
Лишь бы убирали.
Главное обратить внимание на зимний период:гололед,сугробы,сосульки.
причиной для повышения тарифов станет изменение, из-за которого управляющим компаниям придётся убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома.
смешно.... т.е., что дальше - бесхозная территория - хочешь - погреб копай, хочешь - гараж ставь или картоху сади.
Жилищный кодекс им по барабану.
А налоги на что? Себе любимым.
Депутат Барнаульской гордумы и директор УК Дмитрий Ильиных рассказал, что причиной для повышения тарифов станет изменение, из-за которого управляющим компаниям придётся убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома.
Приняли так оплачивайте. Иначе это воровство.
А по-моему, эта территория принадлежит городу. Пусть администрация и убирает, вот ворье.