С сентября 2021 года из-за новых правил городского благоустройства барнаульцы станут больше платить за ЖКХ. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Депутат Барнаульской гордумы и директор УК Дмитрий Ильиных рассказал, что причиной для повышения тарифов станет изменение, из-за которого управляющим компаниям придётся убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома.

По его словам, на Потоке есть пустые участки, на которых ранее стояли дома. Теперь УК придётся убирать и их. Также много пустующих участков в строящемся Индустриальном районе.

Уборка всех этих территорий ляжет не только на управляющие компании, но и на плательщиков.