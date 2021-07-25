Почти 150 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю

Несмотря на снижение активности клещей, от их укусов за неделю в Алтайском крае пострадали 147 человек. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что с начала апреля в медицинские учреждения обратились 8674 человека, из которых 2455 – дети.

С начала эпидсезона в регионе зафиксировали 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 3 – иксодовым клещевым боррелиозом. Пять человек, среди которых один ребёнок, заразились клещевым энцефалитом.

В стационарах на сегодня лечатся три человека с подозрением на опасное заболевание.

В Роспотребнадзоре отметили, что, несмотря на спад активности, опасаться клещей стоит до конца тёплого сезона.