Графа "национальность" может вернуться в российские паспорта

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российские паспорта графу "национальность". Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что подобная инициатива имеет свои плюсы и минусы. Гильмутдинов добавил, что уже не раз вносил инициативу на обсуждение.
"Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности", – добавил он.
В пример депутат привёл Татарстан, у жителей которого в паспорте есть надпись на татарском языке.
Комментарии
А потом звёзды Давида пришьют
Они такие.
Давно обратил внимание, что депутаты только и занимаются тем, что вначале что-нибудь отменяют, а потом это же снова вводят!
Детей и отметку о браке в паспорте отменили,но национальность- самое важное! ?
разворот где фото покажите с указанием должности лица подписывающего документ о гражданстве нас-или это пропуск для перемещения на данной территории РФ ?
И сколько хоббитов и олбанцев в стране появится? И, кстати про звезду - мамой клясться будут?
Очередная инициатива без которой дальше ну вот никак, хоть ложись и помирай. Все проблемы решены, осталось только вот это.
а я то думал, зачем это нужно... мало льгот, надо еще льгот. за счет пока еще самой многочисленной национальности
да, они еще коня с герба не убрали, а уже паспорта обсуждают)
там 2-этап будет: потребуется подтверждение рождения на территории бывшего союза и от этого будет очень много зависеть.
русский-зазвучит гордо вновь!