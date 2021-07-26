Графа "национальность" может вернуться в российские паспорта

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в российские паспорта графу "национальность". Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что подобная инициатива имеет свои плюсы и минусы. Гильмутдинов добавил, что уже не раз вносил инициативу на обсуждение.

"Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности", – добавил он.

В пример депутат привёл Татарстан, у жителей которого в паспорте есть надпись на татарском языке.