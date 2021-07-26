Пешеходные дорожки отремонтируют в "Лесной сказке"

В барнаульском парке "Лесная сказка" отремонтируют пешеходные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение было принято в ходе совещания, которое прошло в администрации Барнаула.

"Летом его посещают ежегодно 270 тысяч человек. На территории парка более десятка работающих аттракционов, детские игровые площадки, есть площадка для проведения концертных мероприятий, расположено немало привлекательных арт-объектов", – сказано в сообщении.

Учитывая востребованность парка, особенно среди семей с детьми, участники совещания уделили внимание состоянию пешеходных зон.

Как отметил Сергей Писарев, в последний раз дорожки здесь ремонтировались 10 лет назад.