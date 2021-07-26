Пешеходные дорожки отремонтируют в "Лесной сказке"

В барнаульском парке "Лесная сказка" отремонтируют пешеходные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Такое решение было принято в ходе совещания, которое прошло в администрации Барнаула.
"Летом его посещают ежегодно 270 тысяч человек. На территории парка более десятка работающих аттракционов, детские игровые площадки, есть площадка для проведения концертных мероприятий, расположено немало привлекательных арт-объектов", – сказано в сообщении.
Учитывая востребованность парка, особенно среди семей с детьми, участники совещания уделили внимание состоянию пешеходных зон.
Как отметил Сергей Писарев, в последний раз дорожки здесь ремонтировались 10 лет назад.
Комментарии
За 10 лет можно превратить обычный парк в цветущий сад с какими-то интересными ландшафтными решениями и суперсовременными аттракционами
Ну давайте вместе поумничаем. И так на какие деньги купить аттракционы? Кредит? Можно! Инвестор? Можно? Но деньги надо отдавать. Суперсовременный атракцион стоит от 40 миллионов рублей. Когда он окупится в Барнауле????? Правильно! НИКОГДА!!!!. Так где деньги то брать??? И главное. Почему комментаторы не сделают в городе современный парк??? Кто то мешает??
Писарев молодец. Один из немногих предпринимателей, который вкладывается в Барнаул.
который вкладывается в Барнаул.
прям таки в весь и барнаул
народу много там и дорожки при этом требуют уже обновления.
самокаты все продавят