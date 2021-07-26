Бийчанин ограбил квартиру на глазах у прикованной к постели женщины

В Бийске полицейские задержали мужчину, совершившего грабёж на глазах у немощной женщины. С заявлением в полицию обратился её сын, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Правоохранители установили, что днём неизвестный перелез через забор частного дома, вошёл в жилище и в присутствии женщины снял со стены телевизор и забрал смартфон. В силу болезни бийчанка могла только наблюдать, как незнакомец совершает преступление", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый 54-летний местный житель. Телевизор у него изъяли, а вот телефон мужчина успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище". Теперь бийчанину грозит до семи лет колонии.