Пожарные вывели шесть человек из горящей пятиэтажки в Барнауле

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Спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Загорелась квартира на третьем этаже жилого многоквартирного дома.

"Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны, – говорится в сообщении. – Три звена газодымозащитной службы вывели на воздух шесть человек".

Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.