От мечты до стартапа: как получить готовый офис в центре города на выгодных условиях

Многие начинающие бизнесмены испытывают трудности с финансами, разработкой бизнес-плана, поиском помещения под офис. Чтобы решить свои проблемы, им часто приходится брать кредит или занимать денег у знакомых. Но есть и другой способ получить поддержку – обратиться за государственной помощью.

Например, в центре "Мой бизнес", который недавно объявил о старте конкурса бизнес-проектов. Пять победителей получат готовый офис в центре города на льготных условиях. На вопросы о том, как проходит конкурс и кто может участвовать, ответила руководитель центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская.

1 Что такое центр "Мой бизнес"? Чем он занимается? Центр "Мой бизнес" – это мощная платформа государственной поддержки предпринимательства. Ключевые программы по развитию бизнеса реализуются здесь. У центра пять направлений деятельности. Одно из них – бизнес-инкубирование, то есть комплексное сопровождение и "доращивание" начинающего бизнеса до нового уровня.

2 Например, у человека есть идея, есть ИП, он приходит в центр, и ему помогают в реализации? Да. Но сначала спросят, есть ли у него разработанный бизнес-план. Потому что это некая дорожная карта, по которой предприниматель двигается вперёд. Бизнес-план должен быть хотя бы на год. А если мы говорим о конкурсе резидентов, который сейчас проводится центром, то бизнес-план должен быть разработан на три года.

3 А что это за конкурс резидентов? В центре "Мой бизнес" 1 июля стартовал конкурс резидентов. По сути, это конкурс бизнес-проектов, победители которого получат офис в нашем центре. Мы принимаем заявки до 20 августа.

4 Кто такой резидент? Кто им может стать? В первую очередь, резидент – это действующий предприниматель. В нашем случае резидентом может стать владелец бизнеса, у которого уже есть предпринимательский опыт, но его делу не больше трёх лет. Ну и, конечно, это человек, который подал заявку и решил побороться за поддержку центра "Мой бизнес". "Чтобы стать резидентом, нужно быть зарегистрированным предпринимателем и вовремя подать заявку на конкурс. Внутри заявки главное – бизнес-план, а также понимание того, зачем вам на данном этапе как предпринимателю нужна государственная поддержка. Ведь мы не говорим о том, что предприниматель получает только готовый офис. Это целая акселерационная программа поддержки бизнеса. В неё включено много обучающих мероприятий, встречи с наставниками и бизнес-тренерами, менторское сопровождение", – рассказала Евгения Уфимская.

5 Как будет проходить конкурс, в каком формате? Предприниматель подаёт заявку, приходит в центр, знакомится с организаторами. Они помогают ему скорректировать бизнес-план и называют дату очной защиты. А дальше начинается самостоятельная подготовка к защите, репетиция речи, разработка презентации. На очную защиту центр приглашает членов жюри – представителей предпринимательского сообщества, органов исполнительной власти, других экспертов. Сама защита – это презентация проекта жюри. "Такой конкурс – это возможность за короткий промежуток времени посмотреть на себя со стороны. Когда ты сам себе рассказываешь бизнес-идею – это одно дело. А когда ты выступаешь перед экспертами и пытаешься убедить их в её жизнеспособности – это уже совсем другая история. Но если проект действительно жизнеспособный, человек получит нашу поддержку", – сказала Евгения Уфимская.

6 Есть какой-то лимит на количество участников? Места в проекте ограничены? Ограничений нет, приглашают всех желающих. Чем больше людей, тем больше шансов выбрать самых сильных. Самое главное – потенциал проекта и желание развиваться вместе с центром "Мой бизнес".



"Всем новичкам я бы посоветовала сначала обратиться в Центр поддержки предпринимательства, где им помогут, например, определиться с организационно-правовой формой собственности, т.е. будет это ИП или ООО, а может, статус самозанятого. Кстати, конкурс резидентов не распространяется на самозанятых. Потому что офисы мы предоставляем для командной работы – там четыре рабочих места", – добавила Евгения Уфимская.

7 А что это за офисы? Что там есть, и чего не хватает? Это полностью готовый офис примерно 20 квадратных метров. В нём четыре рабочих места, а также компьютеры, телефон, Wi-Fi и другая техника. Вам не надо думать о том, горит ли свет и как часто надо делать уборку – центр полностью обеспечивает инфраструктуру офиса. Плюс помещения находятся в центре "Мой бизнес". Весь коллектив центра рядом и будет помогать в случае необходимости.

8 А сколько стоит такой офис? На каких условиях его получит предприниматель? Здесь нужно уточнить, что инкубационный период длится три года, в которые предприниматель сможет пользоваться офисом. В первый год за аренду помещения нужно оплачивать 40% от стоимости. Так, наш самый большой офис по средней рыночной цене стоит примерно 13 тысяч в месяц, соответственно, сумма составит не более пяти тысяч. Если помещение меньше по площади – сумма будет ещё меньше. Таким образом, за первый год предприниматель отдаст не более 60 тысяч за аренду укомплектованного офиса в центре города. Эта сумма постепенно увеличивается. На второй город плата предпринимателя составляет 60%, на третий год – уже 100%.

9 Сколько будет победителей, и сколько из них получат офис? Всего жюри выберет пять победителей, каждый из которых сможет заехать в офис со своей командой.

10 Что ещё даёт статус резидента, помимо офиса? Центр "Мой бизнес" предлагает индивидуальную карту развития. Здесь вам понадобится ваш продуманный бизнес-план. "Мы отталкиваемся от бизнес-плана, отмечаем точки роста, и на протяжении всего инкубационного периода их контролируем. Также у нас много образовательного контента, ведь невозможно научиться предпринимательству раз и навсегда. Это постоянное обучение, постоянное развитие", – пояснила Евгения Уфимская.

11 Кому не стоит участвовать в конкурсе? Кто ещё слабоват для этой программы? Важно, чтобы была некая устойчивость в бизнесе. Речь идёт о бизнесе, которому уже нужен офис, у которого растёт штат, которому нужно масштабироваться, который планирует много зарабатывать. Опять же, нужно представлять траекторию своего движения. Также надо понимать, что офис – это не место производства. К сожалению, в офисе невозможно поставить швейную машинку или, например, переоборудовать его под цех для изготовления тортов. И это не то помещение, куда бы предприниматель мог направлять своих клиентов, как, например, центр психологической помощи. Такое тоже не предусмотрено. Это просто офис.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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