Полукилометровая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП

Фото: Егор Галкин / amic.ru
Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Молодёжной в районе пересечения с проспектом Социалистическим. На месте происшествия собирается пробка.
На кадрах видно, что одна иномарка въехала в заднюю часть другой, которая, видимо, остановилась на перекрёстке. О пострадавших ничего неизвестно.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение транспорта затруднено по улице Молодёжной на полукилометровом участке между проспектами Ленина и Социалистическим.
В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 10:59, на 2 балла из 10 возможных (дороги почти свободны). Это примерно соответствует средним значениям на это же время по понедельникам.
Комментарии
Просто две машины, не замес. И не сказать, что перекрыли они что-то.
В итоге центр города встал))
А они там миллионы на оптимизацию схемы движения общественного транспорта тратят.
А вообще ГИБДД Барнаула это конечно отдельный вид какой-то. В других городах , чуть пробки , аварии и сразу регуливщики все разруливают. У нас нужно чтоб министр поехал, чтоб кто-то что-то пытался урегулировать, они лучше тут-же встанут и штрафы за пешихода будут выписывать
да, даже на фото видно, что никому они там не мешают