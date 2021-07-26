Полукилометровая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП

Фото: Егор Галкин / amic.ru

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Молодёжной в районе пересечения с проспектом Социалистическим. На месте происшествия собирается пробка.

На кадрах видно, что одна иномарка въехала в заднюю часть другой, которая, видимо, остановилась на перекрёстке. О пострадавших ничего неизвестно.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение транспорта затруднено по улице Молодёжной на полукилометровом участке между проспектами Ленина и Социалистическим.

В целом по городу сервис оценивает критичность дорожной ситуации, по данным на 10:59, на 2 балла из 10 возможных (дороги почти свободны). Это примерно соответствует средним значениям на это же время по понедельникам.