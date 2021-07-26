Неизвестные проникли в алтайский храм и похитили пожертвования

Фото: "Каменские известия"
Сотрудники полиции расследуют кражу из ящика пожертвований в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Камне-на-Оби.
Как сообщают "Каменские известия" злоумышленники 22 июля под покровом ночи путём взлома проникли в храм. Там они повредили запорный механизм ящика для пожертвований и похитили все деньги.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.
Правоохранители обратились к неравнодушным гражданам, которые знают что-либо о злоумышленниках, с призывом сообщить информацию по телефонам: 8 (385-84) 23-0-92, 8-999-331-09-69.
Комментарии
легко пришло - легко ушло
вор у вора денюшку стыбзил
Экспроприировал экспроприированное.
Так! вы (трое) с вещами - на выход!
Разжигание, оскорбление, святотатство - на костер!
святотатство - на костер!
СВЯТОТА́ТСТВО, -Поругание, оскорбление церковной святыни
ну и какую мы там свЯтыню оскорбили - денюшку?
Бог дал, бог взял!
26.07.2021 11:51
- гость -
путём взлома проникли в храм. Там они повредили запорный механизм ящика для пожертвований
Полагаю, что для любой религиозной организации - этого уже более, чем достаточно!
Думаю, случись подобное в мусульманской республике, РамзанАхматыч бы уже выставил пост с извинениями негодяев и их родителей, как недостойных называться мусульманами
Если сверху допустил, значит, им нужнее было.
Вроде кажется что тупее от вас уже ничего не услышать. Но это до такой глубокой степени кретицизм, что с ней и не видел вообще.
- Не бесите меня!
- Да... такое разве занебесишь?
наверное пенсионеры у которых отобрали пенсию
А камеры видеонаблюдения на что?
Попы без премии остались!
это следствие гос деятельности.
клюквенники...воры самой низшей категории...умыкнули подаяния...
Либерахам такое в кайф, а Абориген социализм вспомнил...