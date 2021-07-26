Неизвестные проникли в алтайский храм и похитили пожертвования

Фото: "Каменские известия"

Сотрудники полиции расследуют кражу из ящика пожертвований в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Камне-на-Оби.

Как сообщают "Каменские известия" злоумышленники 22 июля под покровом ночи путём взлома проникли в храм. Там они повредили запорный механизм ящика для пожертвований и похитили все деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.

Правоохранители обратились к неравнодушным гражданам, которые знают что-либо о злоумышленниках, с призывом сообщить информацию по телефонам: 8 (385-84) 23-0-92, 8-999-331-09-69.