Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернаторы Владимирской и Орловской областей Владимир Сипягин и Андрей Клычков, а также глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. К таким выводам пришли эксперты компании "Минченко консалтинг". Полная версия очередного рейтинга политической устойчивости глав регионов опубликована 26 июля.

В Сибирском федеральном округе с большим отрывом лидирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (17 баллов), который является единственным главой региона из СФО в "зелёной зоне" политической устойчивости. "В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (Хакасия), не опустился в "красную зону" высокого риска отставки", – говорится в докладе.

Так, врио главы Тувы Владислав Ховалыг, губернаторы Новосибирской (Андрей Травников), Кемеровской (Сергей Цивилев) и Омской (Александр Бурков) областей имеют в своём активе по 12 баллов. Это соответствует среднему уровню политической устойчивости. Чуть хуже, согласно мнению экспертов, выглядят позиции других сибирских губернаторов. В их числе – Александр Усс (Красноярский край), Сергей Жвачкин (Томская область), Олег Хорохордин (Республика Алтай) и Виктор Томенко (Алтайский край). Все они набрали по 11 баллов. У Валентина Коновалова (Хакасия) – 5 баллов.

В "зелёную зону" попали более 20 глав регионов, среди которых тульский губернатор Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и др.