Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернаторы Владимирской и Орловской областей Владимир Сипягин и Андрей Клычков, а также глава Приморского края Олег Кожемяко попали в "красную зону" политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. К таким выводам пришли эксперты компании "Минченко консалтинг". Полная версия очередного рейтинга политической устойчивости глав регионов опубликована 26 июля.
В Сибирском федеральном округе с большим отрывом лидирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (17 баллов), который является единственным главой региона из СФО в "зелёной зоне" политической устойчивости. "В остальном сибирские губернаторы пока демонстрируют невысокий рейтинг (не более 12 баллов), хотя никто, кроме Валентина Коновалова (Хакасия), не опустился в "красную зону" высокого риска отставки", – говорится в докладе.
Так, врио главы Тувы Владислав Ховалыг, губернаторы Новосибирской (Андрей Травников), Кемеровской (Сергей Цивилев) и Омской (Александр Бурков) областей имеют в своём активе по 12 баллов. Это соответствует среднему уровню политической устойчивости. Чуть хуже, согласно мнению экспертов, выглядят позиции других сибирских губернаторов. В их числе – Александр Усс (Красноярский край), Сергей Жвачкин (Томская область), Олег Хорохордин (Республика Алтай) и Виктор Томенко (Алтайский край). Все они набрали по 11 баллов. У Валентина Коновалова (Хакасия) – 5 баллов.
В "зелёную зону" попали более 20 глав регионов, среди которых тульский губернатор Алексей Дюмин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и др.
Комментарии
А рыжий проскочил ?
Семь округов и будет лучше.
Отставляться то они будут по причинам угрызений совести?
Так раньше надо было отставляться, когда назначались, а не избирались.
Ну...зелёная зона неприкосновенна....
Даже не знаю,как назвать местные сми!?
Сначала написали о Хорохордине,с его низкой популярностью,эффективностью...
А теперь оказалось,что у Вити столько-же баллов,но наш гораздо лучше и устойчивее!
Что Губернаторы могут сделать без денег?
Так нужно раздать тем у кого есть деньги. Восток Хлопонину и тд.
Пока 2 000 000 чиновников, десятки партий будет бардак и безденежье
В крае дела обстоят отлично?
Высокие заработные платы, рост промышленного производства, нет оттока населения?
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году?
На месте нет диалога, нет разъяснений. Есть заражения учителей. Надо снимать.
А цвета "зоны" выбирает администрация президента? Тогда все понятно.