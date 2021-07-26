Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам

Избирательная комиссия Алтайского края закончила приём документов от потенциальных кандидатов, которые рассчитывают получить место в Госдуме по четырём одномандатным округам. Всего за кресла будут бороться 39 человек.
Напомним, в Алтайском крае четыре одномандатных округа: Бийский, Барнаульский, Славгородский и Рубцовский.
Как сообщает "Банкфакс", по Бийскому округу в думу выдвигаются восемь человек:
- действующий член Госдумы от "Единой России" Александр Прокопьев;
- секретарь крайкома КПРФ по работе с молодёжью и общественными организациями Антон Арцибашев;
- глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" (СРЗП);
- предприниматель Максим Железовский от ЛДПР;
- директор ООО "Глобал-Групп" Юрий Ильиных от "Яблока",
- Ксения Киреева от "Новых людей";
- гендиректор ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Алтайводпроект" Иван Макаров, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость;
- лидер Алтайского реготделения "Коммунистов России" Сергей Матасов.
По Барнаульскому округу на выборы пойдут девять человек. В их числе:
- действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов от "Единой России";
- депутат БГД Алексей Скосырский от ЛДПР;
- общественник Виктор Рау от "Яблока";
- главный консультант постоянного комитета АКЗС по местному самоуправлению Андрей Кривов от КПРФ;
- депутат АКЗС Александр Молотов от СРЗП;
- гендиректор ООО "Океан" Надежда Зяблицева от "Новых людей";
- мастер участка в филиале АО "СК Алтайкрайэнерго" Виталий Зырянов от "Коммунистов России";
- пенсионер Валентин Бороздин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
- инженер-энергетик технического отдела Алтайского краевого клинического перинатального центра Анатолий Майдуров – самовыдвиженец.
По Славгородскому округу:
- директор компании "Зерг" Антон Мартыненко, пошедший самовыдвиженцем;
- действующий депутат Госдумы Иван Лоор от "Единой России";
- доцент института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Анна Левашова от КПРФ;
- лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев от СРЗП;
- экс-глава ЛДПР в АКЗС Максим Крайн;
- юрисконсульт Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий Александр Андрющенко от "Коммунистов России";
- директор Алтайского института управления закупками Андрей Ткаченко от "Яблока";
- юрисконсульт "Алтайтрансмаш-сервис" Александр Томашевич от "Новых людей;
- руководитель краевого отделения партии Сергей Убраев от "Родины";
- замдиректора компании "Алтайская гидрогеологическая экспедиция" Александр Третьяков от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Наиболее многочисленным стал Рубцовский округ, где выдвинулось 12 потенциальных кандидатов. "Единая Россия" выставила вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко, ЛДПР и СРЗП – своих депутатов АКЗС Ирину Шудру и Людмилу Суслову соответственно. От КПРФ здесь выдвинулась персек крайкома Мария Прусакова.
От "Новых людей" – руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, от Российской партии свободы и справедливости – предприниматель Павел Чеснов, от "Коммунистов России" – предпринимательница Елена Курносова, от "Яблока" – бизнесмен Андрей Крылов, от "Родины" – директор ООО "Барнаульская халвичная фабрика" Евгений Астаховский, а от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – гендиректор ООО ИНПФ "Миравит" Виктор Дворников.
Также в Рубцовском округе есть два самовыдвиженца: депутат АКЗС Владимир Попов и 23-летняя домохозяйка из Республики Алтай Дарья Кадкина.
Комментарии
призываю всех идти на выборы!!! народ должен сделать свой выбор!!! хватит сидеть на диване, не верьте тому, что от нас ничего не зависит.
тот кто маленько понимает в выборах знает, что голосовать надо в последний день, так жуликам будет труднее подтасовать выборы
Совершенно верно. Только в последний день голосовать, тогда хоть можно наблюдателям пресечь вбросы и фальсификации. На выборы обязательно пойдем всей семьей в последний день.