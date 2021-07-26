Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам

Избирательная комиссия Алтайского края закончила приём документов от потенциальных кандидатов, которые рассчитывают получить место в Госдуме по четырём одномандатным округам. Всего за кресла будут бороться 39 человек.

Напомним, в Алтайском крае четыре одномандатных округа: Бийский, Барнаульский, Славгородский и Рубцовский.

Как сообщает "Банкфакс", по Бийскому округу в думу выдвигаются восемь человек:

действующий член Госдумы от "Единой России" Александр Прокопьев;

секретарь крайкома КПРФ по работе с молодёжью и общественными организациями Антон Арцибашев;

глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" (СРЗП);

предприниматель Максим Железовский от ЛДПР;

директор ООО "Глобал-Групп" Юрий Ильиных от "Яблока",

Ксения Киреева от "Новых людей";

гендиректор ЗАО "Проектно-изыскательский институт "Алтайводпроект" Иван Макаров, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость;

лидер Алтайского реготделения "Коммунистов России" Сергей Матасов.

По Барнаульскому округу на выборы пойдут девять человек. В их числе:

действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов от "Единой России";

депутат БГД Алексей Скосырский от ЛДПР;

общественник Виктор Рау от "Яблока";

главный консультант постоянного комитета АКЗС по местному самоуправлению Андрей Кривов от КПРФ;

депутат АКЗС Александр Молотов от СРЗП;

гендиректор ООО "Океан" Надежда Зяблицева от "Новых людей";

мастер участка в филиале АО "СК Алтайкрайэнерго" Виталий Зырянов от "Коммунистов России";

пенсионер Валентин Бороздин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

инженер-энергетик технического отдела Алтайского краевого клинического перинатального центра Анатолий Майдуров – самовыдвиженец.

По Славгородскому округу:

директор компании "Зерг" Антон Мартыненко, пошедший самовыдвиженцем;

действующий депутат Госдумы Иван Лоор от "Единой России";

доцент института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Анна Левашова от КПРФ;

лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев от СРЗП;

экс-глава ЛДПР в АКЗС Максим Крайн;

юрисконсульт Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий Александр Андрющенко от "Коммунистов России";

директор Алтайского института управления закупками Андрей Ткаченко от "Яблока";

юрисконсульт "Алтайтрансмаш-сервис" Александр Томашевич от "Новых людей;

руководитель краевого отделения партии Сергей Убраев от "Родины";

замдиректора компании "Алтайская гидрогеологическая экспедиция" Александр Третьяков от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Наиболее многочисленным стал Рубцовский округ, где выдвинулось 12 потенциальных кандидатов. "Единая Россия" выставила вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко, ЛДПР и СРЗП – своих депутатов АКЗС Ирину Шудру и Людмилу Суслову соответственно. От КПРФ здесь выдвинулась персек крайкома Мария Прусакова.

От "Новых людей" – руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, от Российской партии свободы и справедливости – предприниматель Павел Чеснов, от "Коммунистов России" – предпринимательница Елена Курносова, от "Яблока" – бизнесмен Андрей Крылов, от "Родины" – директор ООО "Барнаульская халвичная фабрика" Евгений Астаховский, а от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – гендиректор ООО ИНПФ "Миравит" Виктор Дворников.

Также в Рубцовском округе есть два самовыдвиженца: депутат АКЗС Владимир Попов и 23-летняя домохозяйка из Республики Алтай Дарья Кадкина.