Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль. Об этом сообщается в тексте приказа, который опубликовали на сайте Росавиации.

Согласно документу, полёты в Таиланд будут осуществляться авиаперевозчиком Royal Flight из 18 российских городов в аэропорт Утапао в Паттайе. Допуски на полёты в Израиль получили две авиакомпании – S7 и "Уральские авиалинии".

Получение такого документа не означает автоматическое возобновление данных международных рейсов, а только подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полётов.

Сообщается, что допуски выданы также для полётов в аэропорты Албании, Армении, Иордании, Кипра, Литвы, Северной Македонии и по другим зарубежным направлениям.