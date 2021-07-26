Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль. Об этом сообщается в тексте приказа, который опубликовали на сайте Росавиации.
Согласно документу, полёты в Таиланд будут осуществляться авиаперевозчиком Royal Flight из 18 российских городов в аэропорт Утапао в Паттайе. Допуски на полёты в Израиль получили две авиакомпании – S7 и "Уральские авиалинии".
Получение такого документа не означает автоматическое возобновление данных международных рейсов, а только подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полётов.
Сообщается, что допуски выданы также для полётов в аэропорты Албании, Армении, Иордании, Кипра, Литвы, Северной Македонии и по другим зарубежным направлениям.
Комментарии
А Барнаул входит в эти 18 городов?
и много летающих из аула в Израиль?
Какой у нас ленивый народ ну сходи посмотри по ссылке.
Израиль нет
ТАИЛАНД Барнаул-Утапао -ДОПУЩЕННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛЕТОВ - ВЫДАТЬ ДОПУСК
Ура!!! Значит в Утопао!!!
да блин все отпуска с ними позаканчивались, дотянули с открытиями
докуда дотянули? вы знаете когда откроют? направления ЗАКРЫТЫ, допуск означает что ЕСЛИ БЫ страна была открыта, то авиакомпании полетели БЫ