Дождь затопил двор многоэтажки в Новоалтайске

Двор затопило дождём в Новоалтайске. В результате разгула стихии несколько машин, припаркованных возле дома, оказались заблокированы.

Как сообщает "Катунь-24", инцидент произошёл в 8-м микрорайоне возле дома № 25. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода затопила обширную площадь, а также залила салоны.

При этом не все считают произошедшее негативным событием. Радость потоп доставил детям, которые бродили по образовавшемуся "озеру" и плескались.

Напомним, что региональный Гидрометцентр объявил на сегодня, 26 июля 2021 года, штормовое предупреждение. В регионе ожидаются грозы и дожди, местами ливни. Кроме того, по прогнозам синоптиков, может усилиться ветер до 17-22 метров в секунду, местами при грозах возможны шквалы до 25 метров в секунду.