В Барнауле прошёл летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов

На биатлонном комплексе прошёл летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. Мероприятие состоялось в преддверии чемпионата России, который проведут с 19 по 21 августа 2021 года в Барнауле.

На старт вышли биатлонисты Алтайского, Красноярского края, Забайкальского краёв и представители Новосибирской области. В первый день соревнований спортсменов ждала большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Сильный дождь не повлиял на ход её проведения: все спортсмены успешно прошли дистанцию.

Победителями и призёрами индивидуальной гонки в своих возрастных группах стали: Иван Лыжин (Барнаул), Андрей Балашов (Новосибирская область), Павел Даянов (Красноярский край), Олег Плотников (Барнаул), Сергей Шкедов (Забайкальского край), Вячеслав Сергеев (Барнаул), Александр Костюченко (Барнаул), Виктор Кучеров (Барнаул), Анатолий Павлов (Бийск).

Во второй день биатлонисты участвовали в командной гонке. Каждая команда состояла из участников четырёх возрастных групп. Победителями стали представители сборной команды Алтайского края, при этом они также показали лучший результат в стрельбе.

Первое место – сборная команда Алтайского края в составе Сергея Локтева, Андрея Угарова, Сергея Рыбина, Ивана Лыжина.

Второе место – сборная команда Алтайского края – Новосибирской области в составе Александра Костюченко, Олега Плотникова, Вячеслава Сергеева, Андрея Балашова.

Третье место – сборная СФО в составе Виктора Кучерова, Сергея Шкедова, Павла Даянова, Михаила Едапина.

Награды победителям вручил спортсмен и общественный деятель Александр Локтев. Информационную поддержку оказал Барнаульский пивоваренный завод.