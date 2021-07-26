Вячеслав Франк назначил нового главу отдела по развитию туризма Барнаула

Александр Барышников назначен на должность заведующего отделом по развитию туризма Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии, глава краевой столицы Вячеслав Франк уже подписал распоряжение. Согласно документу, Барышников официально работает на посту с 23 июля.

Барышников родился в Барнауле, окончил АГУ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Начал работать в 2013 году в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, дослужился до главного специалиста. В июне этого года стал исполняющим обязанности заведующего отделом по развитию туризма администрации города.

Напомним, что бывшая глава отдела по туризму мэрии Барнаула Татьяна Сибиркина ушла со своего поста 1 июня 2021 года. Она возглавляла структуру на протяжении восьми лет – с момента её основания в 2013 году.