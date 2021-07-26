В России намечается дефицит новых автомобилей

На российском авторынке наблюдается дефицит новых автомобилей. По словам исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, часть покупателей, которые хотели бы купить новую машину, просто не смогут этого сделать.

Удалов отметил, что в 2021 году в России выросла популярность автомобилей с пробегом. Рынок вторичных машин быстро восстанавливается и к середине года уже превысил показатели последних двух лет. А вот на первичном рынке ситуация обратная.

По словам Удалова, рост спроса на подержанные автомобили связан, в частности, с ростом цен на новые машины. "Ещё один фактор – на рынке авто с пробегом тоже растут цены, и покупатели стремятся купить машины сейчас, чтобы обогнать рост цен", – цитирует слова эксперта ura.ru.