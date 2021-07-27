Бесплатный Wi-Fi появился на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула

На набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула появился общедоступный Wi-Fi. Всего установлено шесть точек доступа – интернет даже частично покрывает акваторию реки, сообщили в мэрии.

Интернетом могут воспользоваться все желающие. Для этого нужно подключить мобильное устройство к сети Dianet WiFi Free. Авторизация проходит по номеру телефона через звонок – всё соответствует законодательству и гарантирует безопасность данных.

Скорости 100 Мбит/с хватит, чтобы одновременно 500 пользователей могли с комфортом искать нужную информацию, смотреть HD-видео и звонить по видеосвязи. Выходить в интернет можно будет даже при отрицательных температурах – до -50 градусов.