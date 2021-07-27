Бесплатный Wi-Fi появился на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула

На набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула появился общедоступный Wi-Fi. Всего установлено шесть точек доступа – интернет даже частично покрывает акваторию реки, сообщили в мэрии.
Интернетом могут воспользоваться все желающие. Для этого нужно подключить мобильное устройство к сети Dianet WiFi Free. Авторизация проходит по номеру телефона через звонок – всё соответствует законодательству и гарантирует безопасность данных.
Скорости 100 Мбит/с хватит, чтобы одновременно 500 пользователей могли с комфортом искать нужную информацию, смотреть HD-видео и звонить по видеосвязи. Выходить в интернет можно будет даже при отрицательных температурах – до -50 градусов.
Комментарии
Зафиг, у всех сейчас мобильный интернет. К общественным точкам доступа цепляться = возможность получить трояна на телефон
Зубов бояться, в лес не ходить.
Сделайте, пожалуйста, бесплатный ВайФай на аллеях Ленинского и Георгия Исакова, на площади Советов (где фонтаны), на Сковородке у Политеха, в парке Лесная сказка и на площадях Сахарова, Народная и Георгия Жукова
27.07.2021 13:20
Виктор
Сделайте, пожалуйста, бесплатный ВайФай на аллеях Ленинского и Георгия Исакова, на площади Советов (где фонтаны), на Сковородке у Политеха, в парке Лесная сказка и на площадях Сахарова, Народная и Георгия Жукова
Чтобы ты тут вообще безостановочно сообщения строчил что ли?
100 мегабит на 500 пользователей при минус 50 градусах)
Думается. наоборот нужно блокировать даже мобильный интернет в парках, лесах и на набережных. Пусть хоть там морды от экранов оторвут, на природу посмотрят и пообщаются.