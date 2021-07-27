Томенко рассказал, почему цены на продукты на Алтае растут медленнее, чем в Сибири

Губернатор Алтайского края в ходе большой пресс-конференции рассказал, почему цены на продовольственные товары в регионе резко выросли за последние полгода. По словам Виктор Томенко, это общероссийская тенденция. Однако ситуация с ценами в Алтайском крае лучше, чем в других регионах Сибири.

"Мы следуем в духе всех процессов в экономике страны. Мы живём по этим же законам. Конечно, это отражается и на Алтайском крае. Есть риск социального напряжения. Необходимо объяснять эти риски жителям, а также работать над тем, чтобы изменить ситуацию", – пояснил Томенко.

Губернатор пожурил СМИ за то, что они пишут новости о подорожании продуктов с громкими заголовками. Однако цены на большинство товаров за полгода выросли всего на 4-5%. Это ниже, чем в других регионах СФО.

"СМИ пишут, что продукты дорожают сильнее, чем у всех. Зарплаты ниже, чем у всех. Нет механизмов сдерживания того, что происходит на рынке. Всё связано с процессами, которые происходят в целом в России. Повлияла пандемия. Цены в крае растут в рамках общероссийских тенденций", – пояснил Томенко.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края сообщил, что снижение цен в России на основные овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, помидоры, огурцы) пройдёт в два этапа. Скорее всего, это произойдёт уже в конце августа.