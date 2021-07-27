Томенко рассказал, почему цены на продукты на Алтае растут медленнее, чем в Сибири

Губернатор Алтайского края в ходе большой пресс-конференции рассказал, почему цены на продовольственные товары в регионе резко выросли за последние полгода. По словам Виктор Томенко, это общероссийская тенденция. Однако ситуация с ценами в Алтайском крае лучше, чем в других регионах Сибири.
"Мы следуем в духе всех процессов в экономике страны. Мы живём по этим же законам. Конечно, это отражается и на Алтайском крае. Есть риск социального напряжения. Необходимо объяснять эти риски жителям, а также работать над тем, чтобы изменить ситуацию", – пояснил Томенко.
Губернатор пожурил СМИ за то, что они пишут новости о подорожании продуктов с громкими заголовками. Однако цены на большинство товаров за полгода выросли всего на 4-5%. Это ниже, чем в других регионах СФО.
"СМИ пишут, что продукты дорожают сильнее, чем у всех. Зарплаты ниже, чем у всех. Нет механизмов сдерживания того, что происходит на рынке. Всё связано с процессами, которые происходят в целом в России. Повлияла пандемия. Цены в крае растут в рамках общероссийских тенденций", – пояснил Томенко.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края сообщил, что снижение цен в России на основные овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, помидоры, огурцы) пройдёт в два этапа. Скорее всего, это произойдёт уже в конце августа.
Комментарии
ну коль медленно растут скоро начнут расти быстрее
https://www.amic.ru/news/485921/
господин губернатор перестал владеть статистикой?
Алтайский край лидирует в Сибири по росту цен на продукты
https://www.amic.ru/news/485921/
статья от 12.07. 2021
а 27.07.21 оказывается и цены то не так быстро растут и небо голубее
И так каждый губернатор "успокаивает" своих граждан...
Лучше бы рассказал почему не растут зарплаты.
Может мы в разные магазины ходим? хм.....
он может вообще не ходит по магазинам
12 ИЮЛЯ 2021 Алта пресс.
Алтайский край оказался лидером в Сибири по росту цен на продукты.
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В Сибирском Федеральном округе самый высокий рост цен на продукты зафиксирован в Алтайском крае. Информацию об этом на своем официальном сайте разместил Новосибирскстат./Местное время/12.07.2021
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Алтайский край стал лидером среди регионов Сибири по росту цен на продукты питания. Стоимость минимального набора припасов в регионе за полгода изменилась на 20,7 %.
МК.RU
КОМУ ВЕРИТЬ?
Тут себе то уже не особо веришь.
27.07.2021 13:30
- гость -
Лучше бы рассказал почему не растут зарплаты.
РАСТУТ!ЕЩЁ КАК РАСТУТ!
Депутаты Барнаула приняли решение об увеличении окладов и надбавок городским муниципальным служащим и руководству гордумы. Причем сразу на 15% и немного задним числом – с 1 января 2021 года. Такое решение по инициативе регионального правительства народные избранники приняли почти без традиционных споров на заседании гордумы 11 июня.
Бла...бла... бла...
А я за него и не голосовал
роттенбергу бы помочь
- гость -
Бла...бла... бла...
А я за него и не голосовал
Это вас радует или огорчает?