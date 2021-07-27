Власти выделили 200 млн на спасение трамвайного управления Бийска

Муниципальное унитарное предприятие Бийска "Трамвайное управление", которое попало под процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве по иску налоговой службы, будут спасать от разорения. Об этом сообщает "Банкфакс".

Конкурсный управляющий предприятия, член ассоциации "Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Елена Минакова рассказала изданию, что власти решили выделить 200 млн рублей, чтобы избежать потери трамваев и другого имущества предприятия, которые в случае банкротства пустили бы с молотка. Финансы выделили из местного и регионального бюджетов.

Кроме того, для финансового оздоровления и восстановления платежеспособности для погашения долгов введена процедура внешнего управления.

Напомним, инициатором дела о банкротстве бийского МУПа стала Федеральная налоговая служба из-за долга в 78,2 миллиона рублей. ФНС направила иск ещё в июне 2017 года, но ввиду того, что ответчик оспаривал требования, арбитраж приостановил рассмотрение дела.

МУП "Трамвайное управление" было зарегистрировано в Бийске в 1999 году. Предприятие занимается пассажирскими перевозками. После начала дела о банкротстве управление трамваями в городе передали созданному на замену МУП "Бийскгортранс".