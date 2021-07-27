Томенко высказался о возможности введения четырёхдневной рабочей недели на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время большой пресс-конференции с журналистами высказался об инициативе введения четырёхдневной рабочей недели в России. По словам главы региона, для такой меры необходимо создать нужные условия, поэтому ждать четырёхдневку в Алтайском крае в ближайшем будущем не стоит.

"Вопрос о введении четырёхдневной рабочей недели остро не стоит. Думаю, в практической работе он не реализуется. Нужны определённые условия. Пока предложение носит теоретический характер", – пояснил Виктор Томенко.

Несколько месяцев назад бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался об инициативе введения четырёхдневной рабочей недели. По его словам, экспериментировать можно ступенчато и на отдельных предприятиях или регионах.

Согласно исследованиям HeadHunter, больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели – в Алтайском крае. В регионе голоса разделились поровну среди тех, кто за и против введения четырёхдневной рабочей недели. Чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), а также Ярославской и Московской областей – по 75%. В Москве и Санкт-Петербурге – 73% и 72% соответственно.