Семилетняя девочка погибла в ДТП в Алтайском крае

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Немецком национальном районе Алтайского края. Семилетняя пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась 27 июля около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.

В результате семилетняя пассажирка Kia погибла на месте. Водитель Kia и его пассажиры – 34-летний мужчина, а также 34-летняя и 26-летняя женщины – получили травмы, их госпитализировали. Водителя и несовершеннолетнего пассажира Lexus также госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются.