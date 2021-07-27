Семилетняя девочка погибла в ДТП в Алтайском крае

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Немецком национальном районе Алтайского края. Семилетняя пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном УГИБДД.
Авария случилась 27 июля около полудня на 178-м километра автодороги К-08. По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Rio ехал в сторону Славгорода, но по пути вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lexus RX-300 под управлением 37-летней женщины.
В результате семилетняя пассажирка Kia погибла на месте. Водитель Kia и его пассажиры – 34-летний мужчина, а также 34-летняя и 26-летняя женщины – получили травмы, их госпитализировали. Водителя и несовершеннолетнего пассажира Lexus также госпитализировали. Обстоятельства ДТП уточняются.
Комментарии
Да... Большинство ДТП, как близнеzы - " вылетел на "встречку" и столкнулся с автомобилем" ... Погиб самый невиновный..
Граждане может хватит уже эгоистичной "крутизны" и нигилизма?!!!
Не мир для нас - а мы для него.
Таким встречникам руки отрубать. Дети в салоне и летит.
Алексей22 наверное новости каждый день не читаешь, просто суешь нам какуто статистику непонятную. А у нас в новостях каждый день гибель в дтп.
Эх ты!
отсутствие детей в салоне не должно влиять на то, как водитель ведет автомобиль.
во встречной машине тоже могут быть дети
27.07.2021 17:14
- гость -
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Ой, извините, я просто подумал, что мой собеседник достаточно грамотный, чтобы понять, что изображено на графике, который я представил на прошлой неделе. Если Вы не поняли, поясняю: начиная с 2005 года и по 2017 год в России наблюдается устойчивое снижение коэффициента смертности в ДТП с 28,37 до 15,10 человек на 100 тыс. населения в год, что, очевидно, противоречит Вашему убеждению "А смертей в дтп становится больше год от года".
Признаюсь, я лично не проверял эти цифры, полностью доверившись их источнику. Но Вы, как истинный педант, который ежедневно изучает новостные колонки и ведет строгий учет всех смертей в ДТП, просто обязаны поделиться результатами своего труда, чтобы вывести мухлёвщиков со статистикой на чистую воду. Предлагаю базу данных за период с 2005 по 2017 года с датами, ссылками на новости о ДТП и числом погибших в них выложить на какой-нибудь файлообменник, а ссылку на него разместить здесь. Если это не получится сделать, можете просто сослаться на авторитетное исследование, которое подтвердит Ваши слова.
27.07.2021 17:14
- гость -
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Если Вы опять не поняли, что я написал, то сделаю акцент на том, что я не считаю, что смертность на наших дорогах низкая. Нам есть к чему стремиться: в таких странах как Германия, Япония, Швеция коэффициент смертности намного ниже, чем у нас (соответственно 4,51; 3,81 и 3,11 в 2017 году). Но отрицать, снижение смертности при ДТП с африканских уровней 30+ в 90-х годах до текущих, близких к таковым в США (12,16 в 2017 году) - глупо.