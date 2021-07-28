Отставки, COVID и вакцинация: о чём за три часа Томенко рассказал журналистам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник, 27 июля, дал большую пресс-конференцию для 30 федеральных, краевых и муниципальных СМИ. Она проходила в дистанционном формате: журналисты задавали вопросы по видеосвязи. Из-за большого количества вопросов мероприятие растянулось на три часа. Спрашивали губернатора о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае, об обязательной вакцинации, перестановках в правительстве и даже о четырёхдневной рабочей неделе. О чём ещё говорил губернатор – самые интересные высказывания Виктора Томенко в обзоре amic.ru.

О темпах вакцинации

Для формирования коллективного иммунитета в крае нужно привить 1,1 млн человек. По вакцинации нам надо выходить на цифру 10 тысяч в день. Пока таких показателей у нас нет, но будем стремиться. У подавляющей части жителей края есть представление, что вакцинация – единственный способ нам, как обществу, преодолеть пандемию коронавируса. Будем создавать для этого все условия.

О ситуации с COVID-19 в регионе

Ситуация в Алтайском крае не особенно отличается от других регионов СФО. Повлияли на рост заболеваемости летний сезон и связанные с ним обстоятельства. При этом жители края сами не виноваты в распространении заболевания. Ключевой момент не в том, что все недисциплинированные, а в том, что вирус опасный, коварный, распространяется быстро, передаётся большому количеству людей, появляются новые штаммы. Нам приходится бороться с по-настоящему опасным врагом.

О строительстве ковидного госпиталя в бывшем здании "Посуда-центра"

После того, как идея со строительством госпиталя была озвучена, выполнили расчёты. Все работы заняли бы несколько месяцев, а также потребовались бы колоссальные финансовые вложения. Поэтому говорить, что эту идею мы не реализовали, нельзя. Речь шла о проработке вопроса. Можно сказать, что некоторые побежали чуть вперед.

О введении QR-кодов

У меня тоже есть QR-код, где его применить в Алтайском крае, не знаю. Во многих учреждениях действует ограничение по наполняемости, а также масочный режим и особый входной контроль. В связи с этим в системе QR-кодов сейчас нет необходимости.

О дистанте в школах

До начала учебного года ещё больше месяца, и мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но пока вся подготовка идёт из такого представления, что все ребятишки пойдут в школу.

Об отставке министра образования Максима Костенко

Действительно, Максим Александрович принял решение покинуть состав нашего правительства в связи с переходом на другую работу.

О высоких ценах на стройматериалы

Нормативная база, которая позволит пересчитывать стоимость госконтрактов и избежать срыва строительства социальных объектов, появится в ближайшие недели. Это поможет решить кризис застройки, спровоцированный ростом цен на материалы. Пока пересчёту подлежит только строительство объектов, которое длится более года и стоит больше 100 млн рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы по такому сложному механизму не идти. Иначе мы "улетим" в следующий год и попадём в зимний сезон. Нам этого не надо, нам нужно ритмично реализовывать планы по нашим государственным программам, нацпроектам, отдельным государственным программам инвестиционного развития.

О росте цен на продукты

Мы следуем в духе всех процессов в экономике страны. Мы живём по этим же законам. Конечно, это отражается и на Алтайском крае. Есть риск социального напряжения. Необходимо объяснять эти риски жителям, а также работать над тем, чтобы изменить ситуацию. Однако цены на большинство товаров за полгода выросли всего на 4-5%. Это ниже, чем в других регионах СФО.

О введении четырёхдневной рабочей недели

Вопрос о введении четырёхдневной рабочей недели остро не стоит. Думаю, в практической работе он не реализуется. Нужны определённые условия. Пока предложение носит теоретический характер.