Мужчина убил своего старого знакомого из-за давних обид в Алтайском крае

Жителя Новочихинского района подозреваеют в убийстве знакомого. По данным следствия, в ходе распития между мужчинами произошел конфликт и один ударил другого монтировкой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайского края, 18 июля 2021 года два друга приехали на пруд в Новочихинском районе. Однако, в ходе распития спиртного вспомнились старые обиды и один из друзей взял монтировку, не менее семи раз ударив по голове своего товарища.

Впоследствии мужчина заявил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого. В ходе проведения мероприятий по установлению местонахождения гражданина его тело было обнаружено в водоеме с признаками утопления.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.