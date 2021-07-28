День отца. Минтруд предложил ввести в России ещё один праздник

В России предложили ввести ещё один праздник – День отца. С соответствующей инициативой выступил Минтруд, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно описанию, предполагаемой датой является третье воскресенье октября. В нынешнем году праздник выпадет на 17 октября.
Цель праздника – повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
В проекте отмечено, что сейчас День отца празднуется более чем в 15 российских регионах, а в последние годы ряд депутатов Госдумы вносили предложение о закреплении даты на общероссийском уровне.
Комментарии
Предлагаю календарь вообще отменить,оставить только название дней; день отца,день матери,день России,день крещения Руси,8 марта,1 мая....
А если ещё всех святых подключить-дней в году не хватит!
какая ерунда. у отца есть 23 февраля)
28.07.2021 08:16
гiсть
какая ерунда. у отца есть 23 февраля)...
Это праздник отцов которые служили в армии
А котяков предлагает праздник для таких как он косарей от армии, отдельно
Томенку, бессарабова, прокопьева ... будут чествовать
Иже Еси на Небеси.
28.07.2021 08:16
гiсть
Так то и день матери мошт отменить? есть же 8 марта....
Совсем разные праздники
В россии отцы ни жениться не хотят, ни в воспитании детей участвовать, какой им день, им полько 15 можно посвятить в участии.
у нас так мало праздников..... заколебались отдыхать
Только 15 минут
09:25
Тетя, сейчас такие матери, что детей из окон выбрасывают. Так что не надо грязи про отцов.
9.46
... не надо грязи про отцов....
А что именно грязного вы увидели в моем посте, даже интересно стало????