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Новости

День отца. Минтруд предложил ввести в России ещё один праздник

, ИА "Амител"
Таким образом в ведомстве хотят поднять социальную значимость отцовства
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России предложили ввести ещё один праздник – День отца. С соответствующей инициативой выступил Минтруд, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно описанию, предполагаемой датой является третье воскресенье октября. В нынешнем году праздник выпадет на 17 октября.

Цель праздника – повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В проекте отмечено, что сейчас День отца празднуется более чем в 15 российских регионах, а в последние годы ряд депутатов Госдумы вносили предложение о закреплении даты на общероссийском уровне.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.07.2021 08:14
Гость

Предлагаю календарь вообще отменить,оставить только название дней; день отца,день матери,день России,день крещения Руси,8 марта,1 мая....
А если ещё всех святых подключить-дней в году не хватит!

28.07.2021 08:16
гiсть

какая ерунда. у отца есть 23 февраля)

28.07.2021 08:30
- гость -

28.07.2021 08:16
гiсть
какая ерунда. у отца есть 23 февраля)...

Это праздник отцов которые служили в армии

А котяков предлагает праздник для таких как он косарей от армии, отдельно
Томенку, бессарабова, прокопьева ... будут чествовать

28.07.2021 08:47
- гость -

Иже Еси на Небеси.

28.07.2021 09:08
krash

28.07.2021 08:16
гiсть
Так то и день матери мошт отменить? есть же 8 марта....
Совсем разные праздники

28.07.2021 09:25
- гость -

В россии отцы ни жениться не хотят, ни в воспитании детей участвовать, какой им день, им полько 15 можно посвятить в участии.

28.07.2021 09:25
- гость -

у нас так мало праздников..... заколебались отдыхать

28.07.2021 09:26
- гость -

Только 15 минут

28.07.2021 09:46
- гость -

09:25
Тетя, сейчас такие матери, что детей из окон выбрасывают. Так что не надо грязи про отцов.

28.07.2021 10:02
- гость -

9.46
... не надо грязи про отцов....

А что именно грязного вы увидели в моем посте, даже интересно стало????

28.07.2021 10:16
- гость -

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