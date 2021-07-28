День отца. Минтруд предложил ввести в России ещё один праздник

В России предложили ввести ещё один праздник – День отца. С соответствующей инициативой выступил Минтруд, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно описанию, предполагаемой датой является третье воскресенье октября. В нынешнем году праздник выпадет на 17 октября.

Цель праздника – повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В проекте отмечено, что сейчас День отца празднуется более чем в 15 российских регионах, а в последние годы ряд депутатов Госдумы вносили предложение о закреплении даты на общероссийском уровне.