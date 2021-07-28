"Так с людьми нельзя": Миронов пообещал защитить частный сектор Барнаула от сноса

Лидер справедливороссов Сергей Миронов в ходе визита в Алтайский край встретился с жителями барнаульского микрорайона Малые Черёмушки, которые выступают за сохранение назначения земли частного сектора. Из-за изменения генерального плана города частный сектор Ленинского, Октябрьского и Центрального районов отнесли к территории высотной застройки. Проблема касается около 200 тысяч жителей столицы края. Причём цены за домовладения, по словам горожан, застройщики предлагают не сопоставимые с реальной стоимостью жилья.
Об изменениях в документ барнаульцы узнали случайно в марте. Жители возмущены, что изменения в документ были внесены без широкого обсуждения, втихаря – собственников никто не известил о смене функциональных зон их микрорайонов с частного домостроения на высотное. Кроме того, по словам жителей, в администрации Барнаула с ними не готовы вести диалог и присылают "отписки". В них чиновники объясняют, что никто не заставляет продавать дома застройщикам. Однако люди опасаются, что за это время под их окнами могут вырасти 25-этажные "свечки".
"Власти создали такие условия, при которых жители страдают от застройщика. Кадастровая стоимость сильно снижена. Представители мэрии не откликаются на встречи с народом. Почему Путин и Собянин встречаются, а наши чиновники нет? Москва другое государство? Мы хотим, чтобы с нами разговаривали", – пояснила позицию жителей Малых Черёмушек представительница инициативной группы Людмила Тощенко.
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пообещал поддержать горожан, проживающих в частном секторе. Эсер уже обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Глава региона во время личной встречи заверил политика, что жители частного сектора не останутся наедине со своей "земельной" проблемой. Если будет необходимо, глава эсеров намерен рассказать о ситуации с изменением генплана в Барнауле лично президенту Владимиру Путину. Сергей Миронов уверен, что распоряжаться землёй без ведома жителей города – несправедливо.
"Я пояснил Виктору Петровичу, что по приезде в Москву пришлю ему обращение на эту тему. По реакции губернатора было ясно, что он не стоит горой за застройку частного сектора в Барнауле. Ведь 200 000 человек – это, как в русской пословице: "Не буди лихо, пока оно тихо". И я пояснил, что если здесь краевые власти с этим вопросом не разберутся – я, конечно, буду обращаться к президенту", – отметил Сергей Миронов.
Комментарии
Дешевая имитация отеческой заботы перед выборами. Попытка манипуляции, не более того.
28.07.2021 12:34
АБОРИГЕН
Дешевая имитация отеческой заботы перед выборами. Попытка манипуляции, не более того.
Это и есть политика. И если вы пойдёте на выборы, вы будете себя вести точно так. Популизм.
А мне не понравилось это "пояснил". Если человек говорит "я ему пояснил" — значит он считает, что его собеседник не до конца разобрался в каком-то вопросе
Сносить нужно эти сараи
28.07.2021 12:45
Виктор
А мне не понравилось это "пояснил". Если человек говорит "я ему пояснил" — значит он считает, что его собеседник не до конца разобрался в каком-то вопросе
Томенко, как бы мы к нему не относились, несёт юридическую ответственность за край. А оппозиционные демагоги из думы, никакой. Приехал, потрещал и поехал следующую территорию окучивать.
Сейчас перед выборами все партии (кроме ЕР естественно) их представители похоже на певчих птиц в брачный период - кто голосистее тот и привлечёт больше электората. И тут не время стыдиться обещаний. А электорат слушает это всё и соответственно ставит свои оценки за понравившийся голос партийца голосованием на выборах. Таким образом, продолжается наша политическая жизнь. Всё на уровне инстинктов, к сожалению. Но даже в таком режиме, явка на выборы в парламент падает от сезона к сезону.
Снесите эту помойку пожалуйста. Не нормально когда в центре города кто-то ходить какать в туалет в огороде.
28.07.2021 13:08
- гость -
а какое вам дело до их огородов и их туалетов???
вот когда под моими окнами все газоны загадили выгуливатели собачек,
нет чтоб под своими гадить...
пошумели разошлись... никто никому не нужен , люди не в счет, все покупается продается. Тема для возмущений для диванных комментаторов.
Основная масса не против сноса "этих сараев", только куда им идти. Дают за сараи копейки не купить даже 1 комнатную квартиру.
как налоги платить, так кадастровая стоимость сильно завышена, как продавать под застройку, так сильно занижена. где истина?
Буду голосовать за Миронова, он хотя бы не делает вид, что ничего не видит и не замечает
Халупы под снос.
около 20 партий будут представлены для выборов-зачем?
выборы пройдут спокойно-как говорят ЕД и совсем им не надо много голосов 19 сентября.
а далее....основа по закону о выборах в РФ:
внимательно!!!!-
народ передал свой голос =т.е. свои права и свободы (если захотел проголосовать) конкретному депутату и не передавал ему права делегировать свой голос 3-м лицам.
но....все голоса партий всех участников в данных выборах----передадут в нашем случае ЕД.===это и есть фокус победы ЕД !
и потому я не буду участником этого процесса под названием Выборы-честные===не надо ничего вбрасывать-надо много мелких партий.
ищите названия партий в ин-те===получайте удовольствие!
и вообще зачем нам партии для улучшения соц условий жизни людям?
налоги наши эти партии пользуют. и хорошо- красиво живут легко !
главное чтоб только народ на выборы пришёл.
Снесут однозначно!! И это уже ясно, вся документация готова, и все эти потуги безпонтовы