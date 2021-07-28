"Так с людьми нельзя": Миронов пообещал защитить частный сектор Барнаула от сноса

Лидер справедливороссов Сергей Миронов в ходе визита в Алтайский край встретился с жителями барнаульского микрорайона Малые Черёмушки, которые выступают за сохранение назначения земли частного сектора. Из-за изменения генерального плана города частный сектор Ленинского, Октябрьского и Центрального районов отнесли к территории высотной застройки. Проблема касается около 200 тысяч жителей столицы края. Причём цены за домовладения, по словам горожан, застройщики предлагают не сопоставимые с реальной стоимостью жилья.

Об изменениях в документ барнаульцы узнали случайно в марте. Жители возмущены, что изменения в документ были внесены без широкого обсуждения, втихаря – собственников никто не известил о смене функциональных зон их микрорайонов с частного домостроения на высотное. Кроме того, по словам жителей, в администрации Барнаула с ними не готовы вести диалог и присылают "отписки". В них чиновники объясняют, что никто не заставляет продавать дома застройщикам. Однако люди опасаются, что за это время под их окнами могут вырасти 25-этажные "свечки".

"Власти создали такие условия, при которых жители страдают от застройщика. Кадастровая стоимость сильно снижена. Представители мэрии не откликаются на встречи с народом. Почему Путин и Собянин встречаются, а наши чиновники нет? Москва другое государство? Мы хотим, чтобы с нами разговаривали", – пояснила позицию жителей Малых Черёмушек представительница инициативной группы Людмила Тощенко.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пообещал поддержать горожан, проживающих в частном секторе. Эсер уже обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Глава региона во время личной встречи заверил политика, что жители частного сектора не останутся наедине со своей "земельной" проблемой. Если будет необходимо, глава эсеров намерен рассказать о ситуации с изменением генплана в Барнауле лично президенту Владимиру Путину. Сергей Миронов уверен, что распоряжаться землёй без ведома жителей города – несправедливо.

"Я пояснил Виктору Петровичу, что по приезде в Москву пришлю ему обращение на эту тему. По реакции губернатора было ясно, что он не стоит горой за застройку частного сектора в Барнауле. Ведь 200 000 человек – это, как в русской пословице: "Не буди лихо, пока оно тихо". И я пояснил, что если здесь краевые власти с этим вопросом не разберутся – я, конечно, буду обращаться к президенту", – отметил Сергей Миронов.