Около 15 млн рублей направили на капремонт и строительство объектов образования на Алтае

Почти 15 миллионов рублей направили на капремонт и строительство объектов образования в Алтайском крае с 2018 по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2018 по 2020 год в крае построили 8 школ и 11 детских садов, выполнили капитальный ремонт в 560 детских садах и школах, а также школьных спортзалах, детских летних оздоровительных лагерях, объектах дополнительного образования.

В 2021 году приступили к строительству ещё 8 школ, 15 детских садов, капитальный ремонт идёт в 75 общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Также специалисты разрабатывают 15 новых проектов по строительству школ и четыре – по строительству детских садов.